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16:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин устал от 40-градусного мороза и вышел протестовать

Актер Красноярского драматического театра имени Пушкина Сергей Даниленко устроил акцию протеста возле городской администрации и потребовал прекратить морозную погоду.

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Свою фотографию с плакатом «Почему так холодно. Хватит!» в руках мужчина опубликовал в Instagram.

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В разговоре с телеканалом «360» Даниленко сообщил, что не надеялся на какие-то перемены после своего пикета и просто хотел порадовать людей.

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«Надо к трудностям с шутками относиться. В Красноярске безумно холодно, появилась такая шуточная идея. Конечно, я понимал, что ничего от этого не изменится, но мне показалось, что надо как-то повеселить людей. Хоть улыбнемся лишний раз», — сказал он.

По его словам, прохожие улыбались его плакату, кто-то из чиновников его сфотографировал на память, а потом охранник попросил мужчину уйти.

Морозы пришли в Красноярск с началом февраля, столбик термометра ночью опускается ниже минус 40 градусов. В некоторых школах зарегистрированы низкие температуры — 10−12 градусов, помещения дополнительно отапливаются тепловыми пушками. Учебные заведения работают, но на занятия приходят единицы. Отменены некоторые рейсы самолетов, на автомобильных трассах начали работу мобильные пункты обогрева. По прогнозам синоптиков, погода в регионе в ближайшие дни не изменится.

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