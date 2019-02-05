Россиянин устал от 40-градусного мороза и вышел протестовать
Актер Красноярского драматического театра имени Пушкина Сергей Даниленко устроил акцию протеста возле городской администрации и потребовал прекратить морозную погоду.
Актер Красноярского драматического театра имени Пушкина Сергей Даниленко устроил акцию протеста возле городской администрации и потребовал прекратить морозную погоду.
Свою фотографию с плакатом «Почему так холодно. Хватит!» в руках мужчина опубликовал в Instagram.
В разговоре с телеканалом «360» Даниленко сообщил, что не надеялся на
«Надо к трудностям с шутками относиться. В Красноярске безумно холодно, появилась такая шуточная идея. Конечно, я понимал, что ничего от этого не изменится, но мне показалось, что надо
По его словам, прохожие улыбались его плакату,
Морозы пришли в Красноярск с началом февраля, столбик термометра ночью опускается ниже минус 40 градусов. В некоторых школах зарегистрированы низкие температуры — 10−12 градусов, помещения дополнительно отапливаются тепловыми пушками. Учебные заведения работают, но на занятия приходят единицы. Отменены некоторые рейсы самолетов, на автомобильных трассах начали работу мобильные пункты обогрева. По прогнозам синоптиков, погода в регионе в ближайшие дни не изменится.