Тюменский студент слепил снеговика высотой с двухэтажный дом
И хочет получить за это 100 тысяч рублей.
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И хочет получить за это 100 тысяч рублей.
В поселке Московский Тюменской области появился гигантский снеговик высотой пять метров. Автор снежного великана — 19-летний студент Александр Мельник. По его словам, он «построил» снеговика в одиночку и потратил на это целую неделю.
Чтобы снеговик не развалился, студенту пришлось соорудить трехъярусный каркас, который он заполнял снегом. Весь процесс Александр снял на видео и сделал это совсем не ради забавы.
Молодой человек хочет победить в конкурсе, организаторы которого пообещали выплатить 100 тысяч рублей тому, кто вручную соорудит самого высокого снеговика. И одно из условий конкурс — заснять это на видео.
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