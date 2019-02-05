Тюменский студент слепил снеговика высотой с двухэтажный дом

В поселке Московский Тюменской области появился гигантский снеговик высотой пять метров. Автор снежного великана — 19-летний студент Александр Мельник. По его словам, он «построил» снеговика в одиночку и потратил на это целую неделю.

Чтобы снеговик не развалился, студенту пришлось соорудить трехъярусный каркас, который он заполнял снегом. Весь процесс Александр снял на видео и сделал это совсем не ради забавы.

Молодой человек хочет победить в конкурсе, организаторы которого пообещали выплатить 100 тысяч рублей тому, кто вручную соорудит самого высокого снеговика. И одно из условий конкурс — заснять это на видео.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Hfmab1R79_o?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.