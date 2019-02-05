Приступ смеха помог пациентке перенести операцию на мозге

23-летняя девушка страдала судорогами в течение 8 лет. Чтобы определить очаг эпилепсии, медики назначили ей интракраниальную ЭЭГ. В ходе этой процедуры электроды контактируют с тканями мозгами напрямую. В процессе обнаружилось, что стимуляция электродом поясного пучка — тяжа белого вещества, проходящего спереди назад между полушариями мозга над мозолистым телом — вызывает непроизвольный смех, за которым следуют успокоение и (по описанию пациентки) позитивные ощущения.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Fa35d80fHus?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В статье даже приводятся слова пациентки: «Ого! Всем нужно бы это попробовать» и «Я помню, как умирала моя собака, и помню, что это грустно, но не могу почувствовать эту грусть прямо сейчас».

Затем авторы исследования показали девушке фотографии людей, выражающих разные эмоции. Этот тест используют для оценки депрессивных симптомов больного. В момент стимуляции поясного пучка девушка оценивала эмоции на фотографиях скорее как позитивные.

Новость Для чего нужен смех

Медики повторили эту процедуру прямо во время операции на мозге, и она прошла успешно, несмотря на то, что на предыдущие вмешательства, например, выход из-под наркоза, девушка реагировала болезненно и очень нервничала. Впоследствии авторы исследования подтвердили эффект поясного пучка еще на двух пациентах, но использовать его во время операции не стали.