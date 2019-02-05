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17:06 (мск), источник: Чердак

Приступ смеха помог пациентке перенести операцию на мозге

Для некоторых нейрохирургических операций важно, чтобы пациент оставался в сознании, — это позволяет избежать ошибок и повреждения ключевых областей мозга. Однако тревожные пациенты могут беспокоиться и даже впасть в панику, что осложняет ход операции. Поэтому, когда медики из Атланты обнаружили новый способ успокоить свою пациентку, они решили тут же его опробовать.

23-летняя девушка страдала судорогами в течение 8 лет. Чтобы определить очаг эпилепсии, медики назначили ей интракраниальную ЭЭГ. В ходе этой процедуры электроды контактируют с тканями мозгами напрямую. В процессе обнаружилось, что стимуляция электродом поясного пучка — тяжа белого вещества, проходящего спереди назад между полушариями мозга над мозолистым телом — вызывает непроизвольный смех, за которым следуют успокоение и (по описанию пациентки) позитивные ощущения.

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В статье даже приводятся слова пациентки: «Ого! Всем нужно бы это попробовать» и «Я помню, как умирала моя собака, и помню, что это грустно, но не могу почувствовать эту грусть прямо сейчас».

Затем авторы исследования показали девушке фотографии людей, выражающих разные эмоции. Этот тест используют для оценки депрессивных симптомов больного. В момент стимуляции поясного пучка девушка оценивала эмоции на фотографиях скорее как позитивные.

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Для чего нужен смех

Медики повторили эту процедуру прямо во время операции на мозге, и она прошла успешно, несмотря на то, что на предыдущие вмешательства, например, выход из-под наркоза, девушка реагировала болезненно и очень нервничала. Впоследствии авторы исследования подтвердили эффект поясного пучка еще на двух пациентах, но использовать его во время операции не стали.

Это не первый случай, когда стимуляция области мозга вызывает приступ смеха. Однако здесь ценно то, что наступает после приступа — успокоение и облегчение. Авторы исследования полагают, что поясной пучок как-то взаимодействует с окружающими его зонами мозга, многие из которых отвечают за эмоции. Так или иначе, этот эффект еще предстоит подробно изучать и, возможно, использовать не только в ходе операций, но и для лечения депрессии.

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