От розового до пурпурного: как выглядит разноцветный пляж в Калифорнии (фото)
Удивительное место.
Удивительное место.
Очень живописный и не слишком популярный у туристов пляж Пфайфер расположен в прибрежной полосе центральной Калифорнии под названием Big Sur Area.
Этот пляж уникален тем, что песок здесь имеет необычный цвет — от розового до
Дожди и морские волны вымывают минерал, и он попадает на пляж и смешивается с песком, образовывая причудливые разноцветные узоры.
Еще одной особенностью пляжа Пфайфер является живописная скала со сквозным отверстием, которую местные называют «дверью в океан».
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