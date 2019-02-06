Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезду «Мажора» разнесли за критику России
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых
Как рожают детей в Ливане: откровенный рассказ мамы
Кафельникова с зелеными волосами снялась в атмосферной съемке
«Мы вели холодную войну»: история невестки о жизни со свекровью
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
В каких шикарных домах живут Нагиев, Башаров и Гузеева
На Кавказе задумали отомстить обидчикам Арашуковых
У главы «Газпрома» нашли «царь-квартиру»: жесткий ответ ГД
«Будешь нас обслуживать»: секс-скандал в ВСУ
Следствие по делу Кокорина и Мамаева — это шоу
Дмитрий Логинов — самый молодый чемпион мира в истории сноуборда
Как разные знаки зодиака справляются с трудностями
Анна Семенович в образе роковой красотки взволновала соцсети
Новый круизный лайнер: только для взрослых (фото)
У виновников ДТП хотят отбирать машины
Эти люди живут вдали от родины. В их домах - теснота, шум и хлам
Почему в Хельсинки нет бездомных
Фоторепортажи
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
16От Путятина до Путина
07:25 (мск), источник: Mail.ru Новости

От розового до пурпурного: как выглядит разноцветный пляж в Калифорнии (фото)

Удивительное место.

Очень живописный и не слишком популярный у туристов пляж Пфайфер расположен в прибрежной полосе центральной Калифорнии под названием Big Sur Area.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот пляж уникален тем, что песок здесь имеет необычный цвет — от розового до фиолетово-пурпурного. Такой эффект получился из-за того, что окружающие пляж холмы богаты спессартином (разновидностью граната).

Во время загрузки произошла ошибка.

Дожди и морские волны вымывают минерал, и он попадает на пляж и смешивается с песком, образовывая причудливые разноцветные узоры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одной особенностью пляжа Пфайфер является живописная скала со сквозным отверстием, которую местные называют «дверью в океан».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Еще больше интересных мест:

Сенат США одобрил санкции по Сирии, России и союзников
Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики
Взрыв прогремел в метро Вашингтона
Студентка нашла мужчину в шкафу: он там жил и носил ее вещи
Высокие зарплаты толкают российских пилотов на взятки
Магнитный полюс Земли быстро движется в сторону России
Опубликованы новые данные о животных Чернобыльской зоны
Спорт
Следствие по делу Кокорина и Мамаева — это шоу Связи с реальностью все меньше
Hi-Tech
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС Как бы выглядел город сегодня, не случись той страшной аварии на четвертом энергоблоке?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Дети
Алена Долецкая: «12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла ад» В сети восхитились смелостью известной журналистки
Леди
В моду вошли платья-пуховики и шубы с татуировками Скажем спасибо дизайнерам, ведь впереди еще целый месяц зимы (фото)
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь