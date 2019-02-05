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17:55 (мск), источник: Mail.ru Новости

Девушка сбросила 65 кг и стала моделью

Невероятная сила воли.

В 21 год Доминик Монтгомери весила 134 кг и носила размер XXXXL. В день она употребляла около 5 тысяч калорий и питалась в основном фастфудом. Один шейк в ее меню мог иметь тысячу калорий.

Но даже страдая ожирением и становясь объектом жестоких насмешек, в своих тайных мечтах девушка представляла себя супермоделью на подиуме. Она даже подумать не могла, что через несколько лет ее мечта осуществится.

Роковой день на пляже в 2015 году едва не стал последним в жизни Доминики. Но именно тогда она словно родилась заново, начала новую жизнь. Доминик живет в Лос-Анджелесе. В тот июльский день она отдыхала на пляже с друзьями. Внезапно начался прилив, вода резко поднялась. Люди вокруг смогли взобраться на камни и так выбраться из воды. Но Доминик барахталась в воде, не в силах подтянуть свое тело. Девушка едва не утонула.

«Я думала, что умру, я понятия не имела, что делать, и была напугана», — рассказывает она. В конце концов Доминик заставила себя успокоиться. «Если я даже не могу вытащить себя из воды, то что же я делала со своей жизнью?» — подумала она.

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Доминик боролась с лишним весом с 5-летнего возраста. Но все диеты и физическая активность почти не приносили результата. У Доминик было расстройство пищевого поведения — постоянное переедание. Она так и не нашла эффективного способа его побороть и опустила руки, начав есть все подряд и окончательно потеряв чувство собственного достоинства.

После инцидента на пляже Доминик отказалась от фастфуда и отправилась в спортзал. За три с половиной года она избавилась от 65 кг лишнего веса и сейчас весит 69 кг.

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Большой проблемой для девушки остается лишняя кожа, удалить которую можно хирургическим путем, но такая операция стоит около 60 тысяч долларов. Чтобы заработать средства, Доминик открыла свой бизнес: она выступает с лекциями о лишнем весе и разрабатывает индивидуальные программы тренировок для клиентов.

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В октябре 2018 года исполнилась давняя мечта Доминик — она принимала участие в Неделе моды в Лос-Анджелесе в качестве модели. А в следующем месяце девушка повторит этот опыт в Нью-Йорке.

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