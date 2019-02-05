Девушка сбросила 65 кг и стала моделью

В 21 год Доминик Монтгомери весила 134 кг и носила размер XXXXL. В день она употребляла около 5 тысяч калорий и питалась в основном фастфудом. Один шейк в ее меню мог иметь тысячу калорий.
Но даже страдая ожирением и становясь объектом жестоких насмешек, в своих тайных мечтах девушка представляла себя супермоделью на подиуме. Она даже подумать не могла, что через несколько лет ее мечта осуществится.
Роковой день на пляже в 2015 году едва не стал последним в жизни Доминики. Но именно тогда она словно родилась заново, начала новую жизнь. Доминик живет в Лос-Анджелесе. В тот июльский день она отдыхала на пляже с друзьями. Внезапно начался прилив, вода резко поднялась. Люди вокруг смогли взобраться на камни и так выбраться из воды. Но Доминик барахталась в воде, не в силах подтянуть свое тело. Девушка едва не утонула.
«Я думала, что умру, я понятия не имела, что делать, и была напугана», — рассказывает она. В конце концов Доминик заставила себя успокоиться. «Если я даже не могу вытащить себя из воды, то что же я делала со своей жизнью?» — подумала она.
Доминик боролась с лишним весом с 5-летнего возраста. Но все диеты и физическая активность почти не приносили результата. У Доминик было расстройство пищевого поведения — постоянное переедание. Она так и не нашла эффективного способа его побороть и опустила руки, начав есть все подряд и окончательно потеряв чувство собственного достоинства.
После инцидента на пляже Доминик отказалась от фастфуда и отправилась в спортзал. За три с половиной года она избавилась от 65 кг лишнего веса и сейчас весит 69 кг.
Большой проблемой для девушки остается лишняя кожа, удалить которую можно хирургическим путем, но такая операция стоит около 60 тысяч долларов. Чтобы заработать средства, Доминик открыла свой бизнес: она выступает с лекциями о лишнем весе и разрабатывает индивидуальные программы тренировок для клиентов.
В октябре 2018 года исполнилась давняя мечта Доминик — она принимала участие в Неделе моды в Лос-Анджелесе в качестве модели. А в следующем месяце девушка повторит этот опыт в Нью-Йорке.