Финалисты конкурса «Лидеры России» рассказали о впечатлениях от победы

Источник: РИА "Новости"

Финал конкурса управленцев «Лидеры России» проходил 2 и 3 февраля в Нижнем Новгороде и Самаре. По предварительному отбору прошли 40 жителей Прикамья. По итогам к испытаниям полуфинала были допущены 30 пермяков. В финал же прошли лишь двое — Павел Шевченко и Снежана Крипилева.

В этом году в конкурсе «Лидеры России» появилось интересное нововведение — участникам конкурса предлагалось выполнить задание «Сердце лидера», суть которого заключалась в реализации социальных проектов. Подавляющее большинство участников решили принять участие в выполнении этого задания. При этом тематика проекта, по словам проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, была свободной, то есть участники не были ограничены какой-либо определенной сферой, в рамках которой они должны были бы реализовывать свой проект.

Павел и Снежана представили на конкурс проект интеллектуальных турниров для воспитанников детдомов и школ-интернатов Прикамья. Следующим шагом в продвижении проекта станет его непосредственная реализация, которая должна произойти 12 февраля.

Павел Шевченко и раньше занимался организацией интеллектуальных турниров для детей. Впервые он начал проводить интеллектуальные игры для школьников еще в 1993 году. Сейчас же он возглавляет «Центр развития одаренности», который организует для школьников, а также соответствующих им по возрасту учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования, «Молодежные предметные чемпионаты», профильные лагеря «Дерзание», интеллектуальные игры и конкурсы исследовательских работ.

Центр существует уже более десяти лет, и за это время проводимые им мероприятия стали неотъемлемой частью образовательного процесса во многих школах всей нашей страны, не только лишь Пермского края. Чемпионаты постепенно встраиваются в систему олимпиад и конкурсов.

Таким образом, «Центр развития одаренности» преследует цель поддержать и развить познавательную деятельность в каждом без исключения образовательном учреждении.

На сей раз проект турнира помогала разрабатывать коллега Шевченко и также участница конкурса «Лидеры России» — Снежана Кирпилева.

«Мы знакомы больше тридцати лет. Познакомились, вернее, больше тридцати лет назад и все это время не общались, а тут она меня нашла. Проведя мозговой штурм, мы приняли решение о социальном проекте. И вот по удивительному совпадению прошли оба», — говорит Шевченко.

Сейчас вместе с коллегой они готовятся к реализации проекта в виде турнира, который должен стать главным отборочным этапом интеллектуального кубка Приволжского федерального округа «Ума палата».

«Вообще это удивительное совпадение. Из Пермского края было 30 человек, но прошли только двое: я и Снежана», — говорит Шевченко. Победа в полуфинале стала прекрасным толчком к исполнению его целей и планов, к реализации новых и новых проектов, но само впечатление осталось неизгладимое.

«Знаете, как в том фильме: такое ощущение, что вдохнул, а выдохнуть не могу еще», — говорит Шевченко.

Своими впечатлениями с газетой ВЗГЛЯД поделилась и Снежана Кирпилева. Во время участия в конкурсе «Лидеры России» ей больше всего понравились мастер-классы от экспертов, особенно от Павла Безручко, рассказавшем о лидерстве на примере одного из отцов советской космонавтики Сергея Королева.

Кроме того, Кирпилева вынесла много идей из мастер-класса Марка Кукушкина, особенно в части того, как правильно перейти к новым этапам личностного развития и необходимостью заниматься прежде всего тем, на что откликается душа. Именно такой подход она использовала при работе над проектом вместе с Павлом Шевченко.

«Мы с Павлом объединились в конце декабря и договорились вместе сделать социальный проект», — заявила газете ВЗГЛЯД Кирпилева.

«Сделать что-то хорошее и значимое одному бывает сложно, а вдвоем проще. Можно поделить задачи и направления. Мы решили просто быть собой, видимо наших талантов хватило для выхода в финал», — предположила конкурсантка.

«Каждый едет на конкурс за своим: кто-то хочет понять свой уровень по сравнению с другими, у кого-то карьерные амбиции, кто-то хочет выиграть грант, а кто-то поработать с наставником. Интереснее всего общение с умными людьми», — отметила Кирпилева и добавила, что «сейчас в общем чате ребята благодарят друг друга за общение и полученный опыт».

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан, предпринимателей и руководителей любой сферы.

Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя.