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20:26 (мск), источник: Чердак

Межзвездный астероид Оумуамуа признали мертвой кометой

Таков вердикт Зденека Секанины из JPL, одного из крупнейших экспертов по кометам.

Источник: NASA
Первый межзвездный астероид, Оумуамуа, вероятно, является остатками кометы, имеющей межзвездное происхождение. К такому выводу пришел Зденек Секанина, американско-чешский астроном и один из признанных экспертов по кометам.

1I/Оумуамуа — это первый известный человечеству межзвездный объект, пролетевший через Солнечную систему. 19 октября 2017 года его обнаружили на снимках телескопа Pan-STARRS, делающего панорамные обзоры неба и вычисления показали, что он движется по незамкнутой орбите — то есть прилетел откуда-то из-за пределов гравитационного влияния Солнца. Кроме своего межзвездного происхождения Оумуамуа выделяется также характеристиками: это не шарообразное тело и даже не комок неправильной формы.

Наблюдения показали, что Оумуамуа имеет примерно 200−250 метров в длину и не более 35 метров в ширину, представляя собой длинную вытянутую глыбу, причем очень тусклую: ее альбедо, отражательная способность, в несколько раз меньше лунного.
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Споры о том, чем же является Оумуамуа, ведутся до сих пор. Развитием этой дискуссии можно считать новую работу легендарного Зденека Секанины из Лаборатории реактивного движения (JPL) агентства NASA, препринт которой доступен для ознакомления на сайте arXiv.org. Астроном чешского происхождения считается одним из ведущих экспертов в своей области: в его честь еще в 1976 году назвали астероид, проходивший до этого под номером 1913. Секанина исследовал комету Галлея, разрабатывал кометную теорию тунгусского события (на сегодня считается, что это был малый астероид или комета, испарившиеся со взрывом) и изучал распад кометы Шумейкер-Леви 9, которая в 1994 году врезалась в Юпитер после того, как гравитационное поле планеты разорвало ее ядро на множество частей. Именно остатками распада кометы, по мнению ученого, и является Оумуамуа.

Астроном обращает внимание на то, что многие небольшие кометы при приближении к Солнцу внезапно разрушаются, оставляя часто обломки с необычными характеристиками.

Кроме того, в результате катастрофического разрушения кометного ядра оставшаяся твердая часть может начать беспорядочно вращаться — что тоже соответствует наблюдениям за Оумуамуа. Наконец, кометные остатки уже не выпускают газы при нагреве, поэтому на их движение влияет только гравитация и давление солнечных лучей.

А когда Оумуамуа покидал Солнечную систему, он двигался с небольшим ускорением, которое вполне укладывается в гипотезу «мертвой кометы».

Все данные хорошо укладываются в теорию Секанины, однако сам ученый отмечает, что для окончательного понимания природы межзвездных объектов требуется их детальное изучение. Сейчас астрономам известно несколько кандидатов в кометы межзвездного происхождения, которые захвачены гравитацией Солнца и в будущем их можно изучить как при помощи телескопов, так и автоматическими межпланетными станциями.

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