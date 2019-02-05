Поставщик продуктов для Росгвардии выиграл суд у Навального

Иск был зарегистрирован 1 октября 2018 г. В нем предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования политика о поставках продовольствия для Росгвардии, а также опубликовать опровержение. Материальных требований у компании не было.

«Мясокомбинат “Дружба народов”» упоминается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным. В нем говорится, что в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным исполнителем закупок продовольствия для Росгвардии, после чего стоимость закупаемых службой продуктов резко возросла.

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Росгвардия в ответе на расследование подчеркивала, что поставкой продовольствия для нее занимается «определенная правительство РФ организация в соответствии с действующим законодательством». 11 сентября 2018 г. директор службы Виктор Золотов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на поединок. Позже он также подал к Навальному иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, однако иск был возвращен директору Росгвардии из-за выявленных нарушений.

По информации «СПАРК-Интерфакс», «Мясокомбинат «Дружба народов» зарегистрирован в селе Петровка Красногвардейского района Крыма. Основной вид деятельности — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.