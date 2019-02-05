«Джихад-мобиль» и другие трофеи саперов из Сирии провезут по России

«Особо ценные трофеи займут три железнодорожные платформы, на которых разместят разминированный в районе Дей-эз-Зор “джихад-мобиль”, а также обнаруженный и разминированный при отступлении боевиков самоходный бойковый минный трал Aardvark JSFU и тоннельную машину XCMG», — отмечается в пресс-релизе.

Представленная инженерными войсками экспозиция получена в ходе выполнения задач в период с апреля 2016 года по ноябрь 2017 года на территории архитектурно-исторического комплекса и жилой зоны города Пальмира, в городах Алеппо и Дейр-эз-Зор, где российские саперы расчистили более 6500 гектаров территории, 1410 км дорог, 12,6 км железнодорожных путей, 17138 зданий, обнаружили и обезвредили более 100 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 30 700 самодельных взрывных устройств, информирует военное ведомство.

Сейчас выставка военных трофеев, захваченных у боевиков в Сирии, размещена в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот».

Поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом» посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и в обратном направлении, всего 61 населенный пункт.

В каждом городе поезд будет делать обязательную остановку на несколько часов, и все желающие смогут ознакомиться с экспозицией.