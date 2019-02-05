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22:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Магнитный полюс Земли быстро движется в сторону России. Что происходит?

Северный магнитный полюс нашей планеты движется от арктического побережья Канады в сторону российского архипелага Северная Земля.

Источник: BBC News Русская служба

Причем происходит это настолько быстро, что ученым пришлось в экстренном порядке выпускать новую версию Всемирной магнитной модели (WMM), на которой основана вся современная навигация — от систем управления морскими судами до карт Google в вашем смартфоне.

Обычно WMM обновляется раз в пять лет, и в последний раз это происходило три с половиной года назад. Однако в конце 2018 года магнитный полюс пересек международную Линию перемены дат и «официально» переместился в Восточное полушарие.

Почему это важно?

Дело в том, что географический Северный полюс — ничем не примечательная точка нашей планеты (с точки зрения физики), и навигационные системы определяют его местонахождение относительно магнитного полюса, который легко находится с помощью компаса.

Таким образом, смещение магнитного полюса приводит к искажениям при построении маршрутов.
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И если для жителя Москвы, Лондона или Новосибирска это не имеет особого значения, то для навигации в Заполярье такая ошибка может оказаться крайне опасной.

Например, Всемирная магнитная модель является основным ориентиром для военных кораблей и самолетов, которые из-за ошибки могут случайно зайти в чужое водное или воздушное пространство и спровоцировать дипломатический скандал.

Торговые и пассажирские суда также строят маршруты на основе WMM, но последствия их отклонения от заданного курса обычно не столь драматичны.

Кроме того, «официальная» магнитная модель задает координаты для подлодок, коммерческих авиалиний, а также космических спутников, поисково-спасательных операций и так далее.
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Например, на ее основе присваиваются номера взлетно-посадочным полосам. С момента постройки аэропорта в Денвере — крупнейшего в Северной Америке — магнитный полюс сместился относительно географического уже на 2,5 градуса.

Что происходит?

По всей видимости, изменения происходят во внешнем ядре нашей планеты, однако ученые знают о нем довольно мало. Предположительно, оно состоит из железо-никелевого сплава, который находится в жидком состоянии и движется, образуя магнитное поле.

О том, что магнитный полюс непрерывно движется, нам было известно и раньше — с тех пор как в 1831 году его впервые замерил британский моряк и исследователь Джеймс Кларк Росс, на острове Бутия в Канадском архипелаге.

Однако в 1990-е годы его движение ускорилось почти в четыре раза: с примерно 15 км в год — до 55 км в год.
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В 2001 году он «покинул территорию» Канады и стал двигаться дальше в северном направлении — но не напрямую к географическому полюсу, а немного отклоняясь на запад.

В 2018 году, как уже было сказано, он пересек Линию перемены дат, переместившись в Восточное полушарие, и теперь продолжает движение в сторону России.

«Похоже, что местонахождение северного магнитного полюса определяется двумя весьма масштабными участками магнитного поля — одно находится под Канадой, а другое под Сибирью», — цитирует журнал Nature британского профессора-геомагнетика Фила Ливермора.

«В этом соревновании сибирский участок выигрывает», — заключает профессор.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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