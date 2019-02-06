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12:41 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Учебнику по экономике не хватило патриотизма

Пособие для старшеклассников изъяли из федерального перечня.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Доктор экономических наук Игорь Липсиц заявил, что его учебник «Экономика» для 10−11-х классов не был включен в Федеральный перечень учебников (ФПУ) из-за отсутствия материалов «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему». В Министерстве просвещения и Российской академии образования (РАО), проводившей экспертизу, направление таких рекомендаций отрицают, заявляя, что дополнить учебник предложило издательство. При этом эксперты, выводы которых стали основанием для исключения учебника из ФПУ, отметили в заключении, что материалы автора «не способствуют любви к Родине».

Издательство «Вита-Пресс» на основании рекомендаций РАО направило автору учебника письмо с корректировками, необходимыми для возвращения учебника в Федеральный перечень учебников. Поправки касаются «более корректного изложения современной экономической ситуации (с точки зрения ее оценки) и истории ее формирования», «исключения ряда вопросов для обсуждения, которые могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию и не направлены на формирование навыков самооценки и самоанализа обучающихся». Из письма следует также, что издательство, основываясь на заключении экспертов, предлагает автору включить в учебник «материалы о планах ближайшего экономического прорыва» и «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».

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Учебник, по словам автора, ранее получил положительные заключения Российской академии наук, РАО и общественной экспертизы, однако министерство заказало еще одну экспертизу трем экспертам: двое из них эксперты РАО, а третий — преподаватель.

В Российской академии образования «Ъ» заявили, что экспертиза проводится по заказу Министерства просвещения, поэтому только его представители могут комментировать ее результаты. В министерстве, в свою очередь, отрицают, что имеют отношение к формулировке рекомендаций. Там отмечают, что это предложения издательства, тогда как господин Липсиц должен для возвращения учебника в ФПУ выполнить именно предписания экспертов. В документе экспертизы (имеется в распоряжении «Ъ») нет прямой рекомендации включить материалы про «экономический прорыв» и импортозамещение, но действительно присутствуют формулировки:

«Вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине», «Приведенные примеры не способствуют любви к Родине» и т. д.

Глава издательства Людмила Антонова сказала «Ъ», что часть рекомендаций, которые автору направило издательство, были взяты из рецензий экспертов.

Как заявил «Ъ» господин Липсиц, он с предъявленными экспертами и издательством претензиями не согласен: «Они требуют все изложить в одном учебнике. А я единственный в стране создал полный цикл учебников по экономике — от 6−7-х до 10−11-х классов. Материал раздвинут по классам, чтобы ребятам было легче все это освоить». Автор учебников отметил, что в ФПУ остается его учебник для 9-го класса. Он также заявил, что не верит в возвращение учебника для 10−11-х классов в ФПУ, но готов внести некоторые правки, «чтобы у школ не было проблем, если они станут использовать эту книгу как пособие, а не как учебник».

Вносить правки, касающиеся «радостных слов про взлет экономики и патриотический порыв ради импортозамещения» господин Липсиц не намерен.

«Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу», — сказал он «Ъ».

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Федеральный перечень школьных учебников обычно формирует Российская академия наук. Но в прошлом году Министерство просвещения заказало дополнительную независимую экспертизу списка. За аудит взялась Российская академия образования, одним из учредителей которой выступает Минпросвещения. В итоге Федеральный перечень пособий, закупаемых за счет бюджета, сократился с 1370 до 863 книг. В апреле прошлого года РАН подвергла критике Минобрнауки за организацию процедуры экспертизы школьных учебников, после того как министерство «без объяснения причин» отправило на повторную экспертизу материалы, которые ранее уже оценили ученые. Академики предложили Минобрнауки разработать новые критерии экспертизы учебников. В мае 2018 года авторы школьных учебников обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить проведенную Минобрнауки экспертизу учебной литературы, а также организовать общественное обсуждение новых образовательных стандартов. Авторы обращения отмечали, что федеральный перечень учебников не обновлялся более четырех лет, а входящие в перечень книги содержательно не корректировались с конца 2012 года (исключение составляют только учебники по истории России).

Ксения Миронова

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