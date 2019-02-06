Учебнику по экономике не хватило патриотизма

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Доктор экономических наук Игорь Липсиц заявил, что его учебник «Экономика» для 10−11-х классов не был включен в Федеральный перечень учебников (ФПУ) из-за отсутствия материалов «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему». В Министерстве просвещения и Российской академии образования (РАО), проводившей экспертизу, направление таких рекомендаций отрицают, заявляя, что дополнить учебник предложило издательство. При этом эксперты, выводы которых стали основанием для исключения учебника из ФПУ, отметили в заключении, что материалы автора «не способствуют любви к Родине».

Издательство «Вита-Пресс» на основании рекомендаций РАО направило автору учебника письмо с корректировками, необходимыми для возвращения учебника в Федеральный перечень учебников. Поправки касаются «более корректного изложения современной экономической ситуации (с точки зрения ее оценки) и истории ее формирования», «исключения ряда вопросов для обсуждения, которые могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию и не направлены на формирование навыков самооценки и самоанализа обучающихся». Из письма следует также, что издательство, основываясь на заключении экспертов, предлагает автору включить в учебник «материалы о планах ближайшего экономического прорыва» и «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».

Новость Можно ли на русских сказках воспитать из ребенка миллионера

Учебник, по словам автора, ранее получил положительные заключения Российской академии наук, РАО и общественной экспертизы, однако министерство заказало еще одну экспертизу трем экспертам: двое из них эксперты РАО, а третий — преподаватель.



В Российской академии образования «Ъ» заявили, что экспертиза проводится по заказу Министерства просвещения, поэтому только его представители могут комментировать ее результаты. В министерстве, в свою очередь, отрицают, что имеют отношение к формулировке рекомендаций. Там отмечают, что это предложения издательства, тогда как господин Липсиц должен для возвращения учебника в ФПУ выполнить именно предписания экспертов. В документе экспертизы (имеется в распоряжении «Ъ») нет прямой рекомендации включить материалы про «экономический прорыв» и импортозамещение, но действительно присутствуют формулировки:

«Вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине», «Приведенные примеры не способствуют любви к Родине» и т. д.

Глава издательства Людмила Антонова сказала «Ъ», что часть рекомендаций, которые автору направило издательство, были взяты из рецензий экспертов.



Как заявил «Ъ» господин Липсиц, он с предъявленными экспертами и издательством претензиями не согласен: «Они требуют все изложить в одном учебнике. А я единственный в стране создал полный цикл учебников по экономике — от 6−7-х до 10−11-х классов. Материал раздвинут по классам, чтобы ребятам было легче все это освоить». Автор учебников отметил, что в ФПУ остается его учебник для 9-го класса. Он также заявил, что не верит в возвращение учебника для 10−11-х классов в ФПУ, но готов внести некоторые правки, «чтобы у школ не было проблем, если они станут использовать эту книгу как пособие, а не как учебник».

Вносить правки, касающиеся «радостных слов про взлет экономики и патриотический порыв ради импортозамещения» господин Липсиц не намерен.

«Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу», — сказал он «Ъ».

Новость Иллюстрация из детской книжки взбудоражила соцсети