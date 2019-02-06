Эксперты составили рейтинг самых дешевых авиамаршрутов на майские праздники

Отмечается, что самыми дешевыми станут поездки в Санкт-Петербург и Самару. Стоимость билета туда и обратно — от 3920 рублей.

На билеты до Ставрополя, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Сыктывкара, Уфы, Ульяновска, Симферополя, Назрани, Челябинска и Краснодара в праздничные дни удастся потратить не более 7 тыс. рублей.

Из зарубежных направлений дешевле всего добраться в Минск — билет стоит 5533 рубля. Вторую строчку в этом списке занимает Гюмри, куда можно добраться и вернуться домой за 7800 рублей. Третью строчку поделили Дюссельдорф и Берлин — 7925 и 8091 рубль соответственно.