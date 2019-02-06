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02:05 (мск), источник: Известия

Эксперты составили рейтинг самых дешевых авиамаршрутов на майские праздники

Эксперты составили рейтинг городов, в которые будет дешевле всего полететь из Москвы на майские праздники. Об этом 5 февраля сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на tutu.ru.

Отмечается, что самыми дешевыми станут поездки в Санкт-Петербург и Самару. Стоимость билета туда и обратно — от 3920 рублей.

На билеты до Ставрополя, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Сыктывкара, Уфы, Ульяновска, Симферополя, Назрани, Челябинска и Краснодара в праздничные дни удастся потратить не более 7 тыс. рублей.

Из зарубежных направлений дешевле всего добраться в Минск — билет стоит 5533 рубля. Вторую строчку в этом списке занимает Гюмри, куда можно добраться и вернуться домой за 7800 рублей. Третью строчку поделили Дюссельдорф и Берлин — 7925 и 8091 рубль соответственно.

Из Санкт-Петербурга дешевле всего можно будет улететь на майские праздники в Екатеринбург, Краснодар и Нижний Новгород. Авиабилет туда и обратно обойдется не более чем в 10 тыс. рублей.

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