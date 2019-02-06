Высокие зарплаты толкают российских пилотов на взятки

«Избыточное и нерациональное регулирование приводит к тому, что хорошие пилоты уезжают работать за рубеж. Российские пилоты никогда не будут говорить о проблемах со здоровьем ни своему лечащему врачу, ни на ВЛЭК (врачебно-летной экспертной комиссии. — Ред.), потому что их могут списать с летной работы», — заявил исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев,