Высокие зарплаты толкают российских пилотов на взятки
Случай с главным пилотом «Аэрофлота» 68-летним Анатолием Якимчуком, который дал за прохождение медкомиссии взятку, раскрыл тему коррупционных рисков в авиации.
Случай с главным пилотом «Аэрофлота» 68-летним Анатолием Якимчуком, который дал за прохождение медкомиссии взятку, раскрыл тему коррупционных рисков в авиации.
Как рассказали «Известиям» эксперты, в сложившейся ситуации виноваты жесткие требования к здоровью пилотов и высокие зарплаты.
«Избыточное и нерациональное регулирование приводит к тому, что хорошие пилоты уезжают работать за рубеж. Российские пилоты никогда не будут говорить о проблемах со здоровьем ни своему лечащему врачу, ни на ВЛЭК (врачебно-летной экспертной комиссии. — Ред.), потому что их могут списать с летной работы», — заявил исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев,
При этом высокие зарплаты пилотов — от 300 тыс. до 650 тыс. рублей, заставляют их держаться за работу любыми средствами.
Эксперты считают, что требования ко здоровью пилотов сохранились со времен СССР, когда любой гражданский пилот был потенциальным военным летчиком.