В древнем замке крестоносцев в Сирии обнаружили тайную комнату
ХОМС (Сирия), 6 фев — РИА Новости. Замурованную и неизвестную ранее комнату обнаружили археологи в сирийском замке XI века
ХОМС (Сирия), 6 фев — РИА Новости. Замурованную и неизвестную ранее комнату обнаружили археологи в сирийском замке XI века
«Когда мы расчищали коридоры, увидели пролом в стене, а за ним
По его словам, образцы камней из чаш и кладки сейчас находятся на экспертизе в Венгрии, и ее результаты, возможно, смогут пролить свет на историческое назначение этого помещения.
Крепость
В 2013 году, во время войны замок был захвачен террористами, но сирийская сторона отказалась от обстрела крепости, чтобы сохранить памятник культурного наследия.
Сирийские власти также восстанавливают в стране еще ряд памятников, которые были разрушены незаконными вооруженными формированиями в ходе войны. В этом Сирии неоднократно обещали помочь страны Запада и ЮНЕСКО, однако они так и не приняли участие в работах — восстановление ведут сирийские и российские специалисты.