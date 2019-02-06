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10:47 (мск), источник: РИА Новости

На посошок. Ученые объяснили, почему пиво опаснее водки

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. По статистике Всемирной организации здравоохранения, алкоголь и табак уносят больше жизней, чем все остальное, вызывающее зависимость. За год спиртные напитки убивают около трех с половиной миллионов человек. Некоторые ученые предлагают приравнять алкоголь и сигареты к тяжелым наркотикам, запретив их употребление и оборот.

Источник: Reuters

РИА Новости вместе с экспертом разбирается, почему спиртное вызывает быстрое привыкание и какие его виды наиболее опасны.

С первого глотка

«Сравнительные исследования выдающегося британского ученого Дэвида Натта еще десять лет назад подтвердили, что алкоголь входит в пятерку психоактивных веществ с самым высоким аддиктивным потенциалом — способностью вызывать зависимость. Тяжелее по данному параметру только героин, крэк и кокаин. Кстати, табак в той же пятерке. А по смертности алкоголь оставляет далеко позади себя все наркотики», — рассказывает РИА Новости нарколог, доктор медицинских наук, профессор Казанского государственного медицинского университета, эксперт ВОЗ Владимир Менделевич.

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Недавние эксперименты на мышах показали, что алкогольная зависимость может сформироваться очень быстро — буквально с первого глотка. Нейрофизиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в течение суток поили одну группу грызунов водой и 20-процентным спиртом, а вторую — только водой. Буквально на следующий день животные, попробовавшие алкоголь, проявляли все признаки физиологической зависимости, в мозгу наблюдалась повышенная активность дофаминовых рецепторов D1, чувствительных к гормону удовольствия дофамину.

Похожее воздействие, уже после первого употребления, на мозг животных оказывали и наркотики — опиаты и каннабиноиды.

Для формирования зависимости у человека, по словам Менделевича, важны как внешние факторы — частота употребления, так и внутренние — наследственность. Кроме того, зависимость обычно возникает у людей с аддиктивным профилем личности.

«Это такие особенности, как инфантилизм, травмирующее влияние скуки и «серости жизни», — уточнил эксперт.

Вкус пива вызывает зависимость

Сильнее всего на дофаминергическую систему мозга — систему вознаграждения — действует пиво. Его вкус вызывает выброс в организме гормона дофамина независимо от того, сколько в напитке алкоголя, установили исследователи из Медицинской школы Университета Индианы.

Ученые поили 49 добровольцев поочередно пивом и энергетическим напитком известного производителя.

Сканирование мозга испытуемых показало, что вкус пива, независимо от градуса, вызывал больший выброс дофамина, чем энергетик. Максимальный эффект демонстрировали участники, у которых в семье когда-либо были алкоголики.

Водка влияет на мозг

Варианты генов, отвечающие за предрасположенность к зависимости от спиртного, встречаются примерно у половины человеческой популяции. Как показали исследования международной группы ученых, эти гены связаны и с любовью к сладкому. Так, если у носителей особого варианта гена FGF21 в центральной нервной системе не работает корецептор β-Klotho, высока вероятность не только пристрастия к алкоголю, но и расстройства пищевого поведения.

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Частично выводы коллег подтвердили шведские исследователи, которые в начале прошлого года приучали к алкоголю два десятка лабораторных крыс. Животные получали раствор этилового спирта, нажимая на рычаг в клетке. Через несколько дней постоянных попоек грызунам предложили выбор: раствор спирта или воду с высоким содержанием сахарина (бескалорийного аналога сахара).

Большинство крыс предпочли сладкую воду, но 10−12 процентов продолжали пить спирт. Выяснилось, что у животных-алкоголиков иначе функционируют гены в клетках мозга, расположенных в центрах вкуса, удовольствия и эмоций. В частности, у них резко снизилась активность участков ДНК, связанных с работой тормозящих цепочек нейронов и удалением молекул гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — главного тормоза нервной системы.

Этот процесс определяется геном GAT-3. Получалось, что алкоголь блокирует нормальную работу этого гена, что ведет к формированию нейронных цепочек, связывавших вкус спиртного с центрами удовольствия. В результате зависимым животным алкоголь казался вкуснее и питательнее сладкого сиропа.

Опасные энергетики

Меняют мозг и алкогольные напитки с высоким содержанием кофеина — так называемые энергетики. В России их запрещено продавать с прошлого года.

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Как обнаружили исследователи из университета Пердью, энергетики действуют подобно кокаину, в результате чего с годами в организме возникают нарушения в работе системы внутреннего подкрепления.

Ученые давали мышам безалкогольные и спиртосодержащие энергетические напитки. В мозгу молодых животных, получавших высокие дозы кофеина вместе с алкоголем, наблюдались те же изменения, что у мышей, которым предлагали наркотик. В частности, увеличивался уровень белка ΔFosB. Если животные употребляли только кофеин или же только алкоголь, таких нарушений не было.

Повзрослев, мыши, попробовавшие в юном возрасте алкогольные энергетики, оказались менее чувствительны к кокаину. А значит, чтобы получить удовольствие, им требовалось больше наркотика, чем сородичам из контрольной группы, которым не давали в детстве энергетиков, содержащих алкоголь.

Впрочем, как отмечают профессиональные наркологи, человек может превратиться в алкоголика независимо от того, что именно он пьет.

«В соответствии с Международной классификацией психических и поведенческих расстройств к “алкоголикам”, или лицам, страдающим алкогольной зависимостью, относятся те, у кого обнаруживается синдром отмены (абстинентный), повышение толерантности — стремление “завышать дозу” и прочее. Количество же выпиваемого, как и качество, не относятся к диагностическим критериям. Ранжирования алкогольных напитков по степени привыкания в современной науке нет», — подчеркнул Владимир Менделевич.

Согласно данным ВОЗ, безопасного уровня употребления спиртного не существует. Вот почему его лучше не употреблять совсем.

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