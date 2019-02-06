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11:54 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница создала 3D-муралы при помощи формул (видео)

Диплом в области компьютерных наук оказался очень кстати.

Известная австралийская художница Жаклин Хилл использует свой талант к математике, чтобы создавать очень реалистичные 3D-муралы.

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Хилл обучалась математике и естественным наукам. Как оказалось, эти навыки отлично сочетаются с художественным дарованием, помогая создавать потрясающие иллюзии с множеством деталей.

Обычно Хилл работает с традиционными полотнами и рисует акриловыми красками, пастелью и акварелью. Они очень красочные — Жаклин занимается исследованием цвета.

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Но в конце 2018 года Жаклин бросила себе вызов, решив создать 3D-мурал, на котором был бы изображен знаменитый памятник мавританской и испанской архитектуры — дворец Альгамбра в Гранаде.

На огромный мурал длиной 10 метров и высотой 3,5 метра ушло около 100 дней кропотливой работы. Художнице не только пришлось прорисовать огромное количество мелких деталей, но и разработать новый подход к созданию 3D-иллюзий. В этом ей помогли математические расчеты.

«Это один из самых сложных муралов, которые я когда-либо делала!» — комментирует Жаклин.

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