Вышел посмертный клип Децла

В описании отмечается, что рэпер планировал сегодня представить это «экспериментальное видео», успев ранее загрузить тизер.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fDuMKIwwXgU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Композиция называется Inferno, музыкант выступил в роли композитора. Изначально этот трек, также как и вся пластика μετεμψύχωσις (Метемпсихоз — Реинкарнация (от лат. reincarnatio — «повторное воплощение»), должен был стать часть саундтрека к фильму.

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О смерти артиста стало известно утром 3 февраля. В Бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии уже провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Церемония прощания с рэпером пройдет 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице управления делами президента России в Москве. Похоронят его в тот же день на Пятницком кладбище.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. В начале карьеры он выступал в коллективе «Bad B. Альянс». В 2000-е годы Децл прославился альбомом «Кто? ты», который был выпущен тиражом более миллиона копий. Самыми популярными хитами стали такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь».