Вышел посмертный клип Децла
В Сети появился посмертный клип скоропостижно скончавшегося рэпера Кирилла Толмацкого (известного под псевдонимами Децл и Le Truk). Ролик опубликован в официальном
В Сети появился посмертный клип скоропостижно скончавшегося рэпера Кирилла Толмацкого (известного под псевдонимами Децл и Le Truk). Ролик опубликован в официальном
В описании отмечается, что рэпер планировал сегодня представить это «экспериментальное видео», успев ранее загрузить тизер.
Композиция называется Inferno, музыкант выступил в роли композитора. Изначально этот трек, также как и вся пластика μετεμψύχωσις (Метемпсихоз — Реинкарнация (от лат. reincarnatio — «повторное воплощение»), должен был стать часть саундтрека к фильму.
О смерти артиста стало известно утром 3 февраля. В Бюро
Церемония прощания с рэпером пройдет 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице управления делами президента России в Москве. Похоронят его в тот же день на Пятницком кладбище.
Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. В начале карьеры он выступал в коллективе «Bad B. Альянс». В 2000-е годы Децл прославился альбомом «Кто? ты», который был выпущен тиражом более миллиона копий. Самыми популярными хитами стали такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь».
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