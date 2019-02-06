Отец Децла сожалеет о несостоявшемся разговоре с сыном

«Так мы с тобой и не поговорили… Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны… Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак», — написал он.
Александр Толмацкий добавил, что гордится своим сыном, а также попросил прощения у музыканта.
Рэпер скончался после концерта в Ижевске в ночь со 2 на 3 февраля. Прощание с музыкантом пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента РФ.
Кирилл Толмацкий начал записывать музыку в стиле хип-хоп в 16 лет, широкую популярность исполнителю принесли клип на песню «Вечеринка», а также хиты «Кто? Ты», «Слезы» и «Письмо». До 2004 года продюсером Децла был его отец Александр Толмацкий, затем артист сотрудничал со звукозаписывающими компаниями Universal Music и Not on Label. С 2014 года издавал свои альбомы самостоятельно на лейбле Rasta Mafia Production. В 2018 году у Децла вышел новый альбом «Неважно, кто там у руля».