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10:28 (мск), источник: ТАСС

Отец Децла сожалеет о несостоявшемся разговоре с сыном

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Отец рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), музыкальный продюсер Александр Толмацкий, сожалеет о том, что не сумел наладить общение с сыном, который скончался на 36-м году жизни. Об этом отец музыканта рассказал в среду на своей странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

«Так мы с тобой и не поговорили… Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны… Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак», — написал он.

Александр Толмацкий добавил, что гордится своим сыном, а также попросил прощения у музыканта.

Рэпер скончался после концерта в Ижевске в ночь со 2 на 3 февраля. Прощание с музыкантом пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента РФ.

Кирилл Толмацкий начал записывать музыку в стиле хип-хоп в 16 лет, широкую популярность исполнителю принесли клип на песню «Вечеринка», а также хиты «Кто? Ты», «Слезы» и «Письмо». До 2004 года продюсером Децла был его отец Александр Толмацкий, затем артист сотрудничал со звукозаписывающими компаниями Universal Music и Not on Label. С 2014 года издавал свои альбомы самостоятельно на лейбле Rasta Mafia Production. В 2018 году у Децла вышел новый альбом «Неважно, кто там у руля».

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09:42 (мск)© Ньюстюб
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