Отец Децла сожалеет о несостоявшемся разговоре с сыном

Источник: РИА "Новости"

«Так мы с тобой и не поговорили… Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны… Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак», — написал он.

Александр Толмацкий добавил, что гордится своим сыном, а также попросил прощения у музыканта.

Рэпер скончался после концерта в Ижевске в ночь со 2 на 3 февраля. Прощание с музыкантом пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента РФ.