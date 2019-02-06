Жириновский попросил позвать в Госдуму санитарных врачей

«Нельзя подвергать опасности лиц, которые являются носителями высшей государственной власти. У нас мощные санитарные врачи. Я бы просил направить сюда санитарных врачей для проверки эпидемиологической обстановки в Государственной Думе», — сказал на заседании Госдумы в среду лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Его поддержал председательствующий на заседании Госдумы, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. «Да, давайте попросим комитет по здравоохранению работать в этом направлении», — сказал он.
Накануне Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемический порог в 43 регионах — это почти вдвое больше, чем на прошлой неделе. Из-за роста заболеваемости временно закрыты около 2,7 тыс. школ и более 800 детсадов.