Жириновский попросил позвать в Госдуму санитарных врачей

Источник: РИА "Новости"

«Нельзя подвергать опасности лиц, которые являются носителями высшей государственной власти. У нас мощные санитарные врачи. Я бы просил направить сюда санитарных врачей для проверки эпидемиологической обстановки в Государственной Думе», — сказал на заседании Госдумы в среду лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Его поддержал председательствующий на заседании Госдумы, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. «Да, давайте попросим комитет по здравоохранению работать в этом направлении», — сказал он.