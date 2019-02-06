Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Запад совершил роковую ошибку в Венесуэле" - СМИ
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
На Ольгу Бузову произвели впечатление новосибирские ученые
Из российских аптек изымают десятки тысяч упаковок антибиотика
«Мы вели холодную войну»: история невестки о жизни со свекровью
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
У принца Чарльза и его жены Камиллы объявился «внебрачный сын»
Алена Долецкая: «12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла ад»
20 самых здоровых продуктов
Тревожные звоночки: как обнаружить рак
Медведь съел наркомана и умер - СМИ
Обнажённые прелести Ратаковски попали в журнал
9 стильных и недорогих украшений для волос (до 150 рублей)
Квадратный носок, бант, блеск и еще 25 признаков модной обуви
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Лучший автомобиль в мире: есть 10 финалистов
Почему в Хельсинки нет бездомных
Самые безумные дома со всей России (фото)
Фоторепортажи
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
10:59 (мск), источник: Интерфакс

Жириновский попросил позвать в Госдуму санитарных врачей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — Госдума поручила комитету по охране здоровья проверить эпидемиологическую обстановку в нижней палате российского парламента в связи с ростом в РФ заболеваемости гриппом.

Источник: РИА "Новости"

«Нельзя подвергать опасности лиц, которые являются носителями высшей государственной власти. У нас мощные санитарные врачи. Я бы просил направить сюда санитарных врачей для проверки эпидемиологической обстановки в Государственной Думе», — сказал на заседании Госдумы в среду лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Его поддержал председательствующий на заседании Госдумы, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. «Да, давайте попросим комитет по здравоохранению работать в этом направлении», — сказал он.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемический порог в 43 регионах — это почти вдвое больше, чем на прошлой неделе. Из-за роста заболеваемости временно закрыты около 2,7 тыс. школ и более 800 детсадов.

Эпидемия гриппа свирепствует в России
Во время загрузки произошла ошибка.
07:27 (мск)© Ньюстюб
Трамп заложил фундамент для новых торговых войн
Ученые объяснили, почему пиво опаснее водки
Почему не могут найти «минирующих» здания телефонных террористов
В США бегун задушил атаковавшую его пуму
Высокие зарплаты толкают российских пилотов на взятки
Отец Децла сожалеет о несостоявшемся разговоре с сыном
Спорт
Овечкин - самый результативный российский игрок в истории НХЛ В ночь на среду капитан "Вашингтона" побил рекорд Сергея Федорова, отдав результативную передачу в матче с "Ванкувером" и набрав 1180-е очко в заокеанской карьере
Hi-Tech
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС Как бы выглядел город сегодня, не случись той страшной аварии на четвертом энергоблоке?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Дети
У принца Чарльза и его жены Камиллы объявился «внебрачный сын» Мужчина утверждает, что принцесса Диана знала о его существовании (фото)
Леди
Три знаменитости, которые нашли пару своим бывшим Расставаясь с возлюбленными, эти звезды позаботились, чтобы бывший был в надежных руках нового партнера
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь