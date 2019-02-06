Завуч российской школы пригрозила детям «пустить их на колбасу»
Министерство образования Татарстана начало проверку школы № 143 в Казани после того, как ученики пожаловались на угрозу педагога «пустить всех на колбасу», сообщает «Говорит Москва».
Министерство образования Татарстана начало проверку школы № 143 в Казани после того, как ученики пожаловались на угрозу педагога «пустить всех на колбасу», сообщает «Говорит Москва».
Как сообщила радиостанции глава
Известно, что учительница математики и по совместительству завуч отчитала детей за неуспеваемость и пригрозила «пустить на колбасу». Школьники сделали запись разговора и выложили в интернет, после чего их родители обратились с жалобой в городское управление образования.
«Дочь после таких уроков приходит домой и плачет, говорит, учительница
Директриса школы отказалась от комментариев.