Завуч российской школы пригрозила детям «пустить их на колбасу»

Как сообщила радиостанции глава пресс-службы ведомства Алсу Мухаметова, в случае установления факта нарушения на преподавательницу будет возложено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом.

Известно, что учительница математики и по совместительству завуч отчитала детей за неуспеваемость и пригрозила «пустить на колбасу». Школьники сделали запись разговора и выложили в интернет, после чего их родители обратились с жалобой в городское управление образования.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/T-20rc43ibA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Дочь после таких уроков приходит домой и плачет, говорит, учительница точь-в-точь как на этой записи орет. Уже страшно детей в школу отправлять», — заявил отец одной из учениц.

Директриса школы отказалась от комментариев.