Названы самые популярные исторические мифы

Наполеон не был коротышкой
Когда разгорелась война между Великобританией и наполеоновской Францией, Наполеона стали высмеивать в британской прессе многочисленные карикатуристы. Бонапарта изображали толстым коротышкой. Долгое время считалось, что его рост составляет около 155−157 см. Появилось даже представление о «комплексе Наполеона» — желании компенсировать маленький рост избытком власти.
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Когда Наполеон умер, его рост был запротоколирован. Он составлял 5 футов 2 дюйма и 4 линии, что составляет 169 см. На момент смерти Бонапарту исполнился 51 год. Учитывая то, что с возрастом позвонки спрессовываются на 1−6 см, в молодости рост «коротышки» составлял не менее 170 см. Это средний рост не только для 19 века, но и для нашего времени, когда люди стали немного выше.
Клеопатра не была египтянкой
Да, Клеопатра правила Египтом, но сама к египтянам не принадлежала. Она была последней царицей династии Птолемеев, а они происходили из Македонии. Основатель династии Птолемей І Сотер был военачальником при Александре Македонском, а после его смерти стал наместником, а позже и царем Египта.
Клеопатра родилась в Александрии. Она была дочерью Птолемея XII Авлета. О матери царицы ничего не известно, но считается, что это была одна из наложниц царя.
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Существуют мраморные бюсты царицы, но ученым так и не удалось установить, действительно ли они изображают Клеопатру. А вот профили на монетах показывают женщину с волнистыми волосами, крупными глазами, выступающим подбородком и носом с горбинкой. Это наследственные черты Птолемеев.
Яблоко не падало на голову Ньютону
История открытия Ньютоном гравитации хорошо известна. В 1666 году он стал свидетелем падения яблока в своем саду. Но к этому времени теория гравитации уже частично сформировалась в его сознании. И уж точно яблоко не падало ему на голову. Считается, что ученый использовал пример с яблоком как красочную иллюстрацию к своей теории.
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Кстати, Ньютон стал вторым в истории Лукасовским профессором математики в Кембриджском университете. Это одна из самых престижных академических должностей в мире. В 1979 году эту же должность занял Стивен Хокинг.
Нога Колумба никогда не ступала на американский континент
Во время экспедиции 1492 года Христофор Колумб побывал на Багамах, а также землях, которые впоследствии станут Доминиканской Республикой и Гаити. До самого континента первооткрыватель так и не доплыл.
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Впрочем, и первооткрывателем он тоже не был. Еще в 11 веке скандинавский мореплаватель Лейф Эрикссон высадился на побережье Канады. Примерно в 1000 году Эрикссон с командой из 35 человек отплыл на запад. Моряки открыли три региона Америки: Баффинову Землю, полуостров Лабрадор и побережье Ньюфаундленда. Здесь викинги даже основали несколько поселений.
На шлемах викингов не было рогов
Сложно представить себе викинга без рогатого шлема. Но на самом деле скандинавские мореплаватели никогда не носили подобных «головных уборов». Во время археологических раскопок не было найдено ни одного такого шлема.
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Представление о «рогатых» викингах родилось благодаря композитору Рихарду Вагнеру. Во время постановки цикла «Кольцо нибелунга» в 1870-х годах викинги в опере носили шлемы с рогами. Шлемы с рогами действительно существовали, но носили их северяне бронзового века — задолго до появления викингов.
Нерон был не таким плохим, как считается
Существует миф, что император Нерон с наслаждением смотрел на охваченный пожаром Рим и при этом даже играл на скрипке.
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На самом деле во время ужасного пожара 64 года тиран находился в городе Анциум в 50 км от Рима, где приказал открыть свой дворец для бездомных. А скрипку изобретут только в середине 16 века.
Цезарь не рождался в результате кесарева сечения
В Древнем Риме действительно проводили подобные операции, как и в Древней Греции. Но делали их только умершим женщинам. В конце 7 века до нашей эры был издан закон, по которому погребение погибшей беременной женщины разрешалось после извлечения ребенка.
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Считается, что делать кесарево сечение живым женщинам начал придворный врач французского короля Амбруаз Паре в 16 веке. Отсюда и название операции: caesarea означает «королевский», а sectio - «разрез».