Они настоящие

14 февраля в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер откроется выставка шведского фотографа Эрика Йоханссона «По ту сторону реальности». Его работы не раз появлялись в различных пабликах в соцсетях, однако официально художник выставляется в России впервые — а ради открытия он сам приедет в столицу. Йоханссон приобрел мировую известность благодаря необычным сюрреалистическим картинам, созданным из фрагментов множества фотографий.