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11:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Они настоящие

Этот знаменитый фотограф делает из снимков безумные фантастические картины.

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14 февраля в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер откроется выставка шведского фотографа Эрика Йоханссона «По ту сторону реальности». Его работы не раз появлялись в различных пабликах в соцсетях, однако официально художник выставляется в России впервые — а ради открытия он сам приедет в столицу. Йоханссон приобрел мировую известность благодаря необычным сюрреалистическим картинам, созданным из фрагментов множества фотографий.

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