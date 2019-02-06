Девушки и фильтры в соцсетях: эксперимент британского фотографа
Девушки «улучшили» себя сами.
Девушки «улучшили» себя сами.
Популярный британский фотограф Джон Ранкин, снимавший в свое время знаменитостей, вроде Кейт Мосс, Роберта
Он нашел 15 молодых англичанок в возрасте от 13 до 19 лет, сделал их минималистичные снимки без макияжа в анфас, после чего попросил подростков потратить пять минут на редактирование своих фотографий, чтобы те в итоге выглядели «готовыми к публикации в социальных сетях».
И хотя все девушки сказали Джону, что предпочитают необработанные фотографии, ни одна из них не оставила свой снимок без изменений.
Получившийся результат не только демонстрирует, насколько легко изменить свой внешний вид за несколько минут (благодаря множеству доступных приложений), но и давление, которое молодые девушки испытывают со стороны общества.
Большинство тинейджеров сузили себе лицо, увеличили глаза и губы, уменьшили носы, сделали глаза ярче, убрали с лица все неровности, избавились от веснушек и морщинок, а также добавили себе «естественный» макияж.
«Меня беспокоит, насколько велики даже самые небольшие изменения. Это так просто, почти как создание персонажа мультфильма о себе», — отметил Ранкин.
Эксперимент фотограф назвал Selfie Harm (селфи-повреждение), сделав отсылку к термину
«Пришло время признать разрушительное влияние, которое социальные сети оказывают на самооценку людей», — сообщил Ранкин журналистам.
Соцсети, с их многочисленными фильтрами, — одна из причин, по которой мы живем в мире вездесущего синдрома упущенной выгоды (постоянный страх перед упущенными возможностями), грусти, повышенной тревоги и дисморфобии (психическое расстройство, при котором человек обеспокоен незначительным дефектом или особенностью своего тела).
Ранкин также отметил, что фильтры в инстаграме и снэпчате, кажущиеся безобидными на первый взгляд, наносят ущерб не только тем, кто ими пользуется, но и остальным, кто потом смотрит эти фотографии.
«Что еще страшнее, так это практически полное отсутствие дискуссий на эту тему. Да, раньше тоже были фоторедакторы, вроде фотошопа, но они гораздо более сложные в использовании и значительно менее доступные, нежели современные приложения и фильтры в соцсетях», — отметил он.
«Эти новейшие фильтры, встроенные в камеры соцсетей, на мой взгляд, гораздо более опасны, чем кажется».
«Это как пустые калории. Мы потребляем визуальные калории, и наш аппетит к этому типу контента ненасытен. Это визуальный сахар, и мы зависимы от него. Потребление слишком большого количества подобного контента серьезно вредит вашему психическому здоровью», — предупредил Ранкин.
Все фотографии попали на выставку Visual Diet проекта M&C Saatchi и команды агентства MTArt, предназначенного для изучения того, как изображения, которые мы потребляем, влияют на наше психическое здоровье.