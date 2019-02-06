Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Запад совершил роковую ошибку в Венесуэле" - СМИ
В России появится регион, где все дороги будут платными
6 звездных отчимов, на которых стоит равняться всем отцам
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
«Мы вели холодную войну»: история невестки о жизни со свекровью
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
У принца Чарльза и его жены Камиллы объявился «внебрачный сын»
Алена Долецкая: «12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла ад»
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
Бывшая ведущая «Орла и решки» получила работу на «Первом»
Медведь съел наркомана и умер - СМИ
Обнажённые прелести Ратаковски попали в журнал
Дженнифер Лоуренс обручилась с бойфрендом после года отношений
Захарова в прозрачном «летящем» наряде очаровала поклонников
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Лучший автомобиль в мире: есть 10 финалистов
«Мы вели холодную войну»: история невестки о жизни со свекровью
Самые безумные дома со всей России (фото)
Фоторепортажи
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
12:03 (мск), источник: Playboy

Девушки и фильтры в соцсетях: эксперимент британского фотографа

Девушки «улучшили» себя сами.

Популярный британский фотограф Джон Ранкин, снимавший в свое время знаменитостей, вроде Кейт Мосс, Роберта Дауни-младшего, Кэти Перри и королевы Елизаветы II, придумал и осуществил нечто вроде социального эксперимента.

Он нашел 15 молодых англичанок в возрасте от 13 до 19 лет, сделал их минималистичные снимки без макияжа в анфас, после чего попросил подростков потратить пять минут на редактирование своих фотографий, чтобы те в итоге выглядели «готовыми к публикации в социальных сетях».

Во время загрузки произошла ошибка.
Воспользуйтесь стрелочками для перехода к следующей фотографии

И хотя все девушки сказали Джону, что предпочитают необработанные фотографии, ни одна из них не оставила свой снимок без изменений.

Новость
Японка научилась «менять» расу при помощи макияжа (видео)

Получившийся результат не только демонстрирует, насколько легко изменить свой внешний вид за несколько минут (благодаря множеству доступных приложений), но и давление, которое молодые девушки испытывают со стороны общества.

Большинство тинейджеров сузили себе лицо, увеличили глаза и губы, уменьшили носы, сделали глаза ярче, убрали с лица все неровности, избавились от веснушек и морщинок, а также добавили себе «естественный» макияж.

«Меня беспокоит, насколько велики даже самые небольшие изменения. Это так просто, почти как создание персонажа мультфильма о себе», — отметил Ранкин.

Эксперимент фотограф назвал Selfie Harm (селфи-повреждение), сделав отсылку к термину self-harm, обозначающему акт самоповреждения, когда человек преднамеренно вредит своему телу (например, режет или царапает руки).

«Пришло время признать разрушительное влияние, которое социальные сети оказывают на самооценку людей», — сообщил Ранкин журналистам.

Соцсети, с их многочисленными фильтрами, — одна из причин, по которой мы живем в мире вездесущего синдрома упущенной выгоды (постоянный страх перед упущенными возможностями), грусти, повышенной тревоги и дисморфобии (психическое расстройство, при котором человек обеспокоен незначительным дефектом или особенностью своего тела).

Ранкин также отметил, что фильтры в инстаграме и снэпчате, кажущиеся безобидными на первый взгляд, наносят ущерб не только тем, кто ими пользуется, но и остальным, кто потом смотрит эти фотографии.

Новость
Модель из России превращает себя в известных персонажей

«Что еще страшнее, так это практически полное отсутствие дискуссий на эту тему. Да, раньше тоже были фоторедакторы, вроде фотошопа, но они гораздо более сложные в использовании и значительно менее доступные, нежели современные приложения и фильтры в соцсетях», — отметил он.

«Эти новейшие фильтры, встроенные в камеры соцсетей, на мой взгляд, гораздо более опасны, чем кажется».

«Это как пустые калории. Мы потребляем визуальные калории, и наш аппетит к этому типу контента ненасытен. Это визуальный сахар, и мы зависимы от него. Потребление слишком большого количества подобного контента серьезно вредит вашему психическому здоровью», — предупредил Ранкин.

Все фотографии попали на выставку Visual Diet проекта M&C Saatchi и команды агентства MTArt, предназначенного для изучения того, как изображения, которые мы потребляем, влияют на наше психическое здоровье.

 Скандалы и сенсации чемпионатов мира: от фашиста Муссолини до французских поцелуев
Горячие девушки Зеленого континента: 16 соблазнительных австралиек
Трамп заложил фундамент для новых торговых войн
Ученые объяснили, почему пиво опаснее водки
Почему не могут найти «минирующих» здания телефонных террористов
В США бегун задушил атаковавшую его пуму
Жириновский попросил позвать в Госдуму санитарных врачей
Высокие зарплаты толкают российских пилотов на взятки
Отец Децла сожалеет о несостоявшемся разговоре с сыном
Спорт
Овечкин - самый результативный российский игрок в истории НХЛ В ночь на среду капитан "Вашингтона" побил рекорд Сергея Федорова, отдав результативную передачу в матче с "Ванкувером" и набрав 1180-е очко в заокеанской карьере
Hi-Tech
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС Как бы выглядел город сегодня, не случись той страшной аварии на четвертом энергоблоке?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок 445
Фильм "Гусарская баллада". Что осталось за кадром. 339
Как быть хорошей бабушкой 301
Новый питомец в семье))) как сбылась моя мечта 242
Леди
Три знаменитости, которые нашли пару своим бывшим Расставаясь с возлюбленными, эти звезды позаботились, чтобы бывший был в надежных руках нового партнера
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь