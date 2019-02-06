Самые необычные почтовые отправления

В теплые края: хамелеон

Источник: Amy Humphries/CC0

В декабре 1954 года в одно из почтовых отделений Орландо, штат Флорида, пришла посылка. А с ней письмо:

Дорогой сэр, я посылаю вам своего хамелеона, потому что живу в Фостории, штат Огайо, и климат здесь холодный для животного. Выпустите его, пожалуйста, на волю. Искренне Ваш, Давид… P. S. Сообщите мне, как только все образуется, я очень переживаю за него.

Если бы не оно, почтальон, открыв посылку, вполне мог решить, что это шутка. Ящик был пуст! Но, вспомнив про способность хамелеона менять цвет в зависимости от температуры, уровня освещенности и других факторов, мужчина присмотрелся. На дне действительно лежал хамелеон. Через несколько дней заботливый хозяин распечатал ответ:

Дорогой Давид, я получил Вашего хамелеона вчера и немедленно выпустил его на лужайку неподалеку от почты. С наилучшими пожеланиями, Л. А. Бриант, младший почтальон.

Вместо охраны: алмаз

Ювелир Жан-Батист Тавернье (слева). Алмаз Хоупа - иллюстрация из энциклопедии «Nordisk familjebok».

Как известно, самый лучший способ что-либо спрятать — положить на видное место. Особенно если это алмаз. Тем более довольно крупный. Например, алмаз Хоупа массой 45,52 карата и размерами 25,60×21,78×12 мм.

История камня овеяна легендами. Считается, что его привез из Индии французский купец, путешественник и ювелир Жан-Батист Тавернье, чтобы подарить королю Людовику XIV. Подарок был более чем ценный. До огранки камень весил 115 каратов. Хоупом алмаз назвали позже, по имени его первого официального владельца, британского аристократа Генри Хоупа. Затем кто только не владел бриллиантом, но каждому он приносил несчастье.

Торговец драгоценными камнями из Нью-Йорка Гарри Уинстон, приобретший камень в 1958 году, утверждал, что не верит в его злую судьбу. Тем не менее рисковать не стал. В том же году решил передать бриллиант в Смитсоновский институт. Способ выбрал необычный — почту. Кому придет в голову вскрывать посылку в поисках сокровища? За почтовые расходы Уинстон заплатил всего $2,44, намного дешевле услуг охраны. Правда, все-таки застраховал посылку на $1 млн. На всякий случай. К счастью, почтальон доставил ее в целости и сохранности.

Алмаз и сейчас хранится в Музее естественной истории при Смитсоновском институте и является главным экспонатом. Ныне он оценивается в $100 млн.

Ван Гог — 2: отрезанное ухо

Большинство поклонников предпочитают дарить кумирам цветы или мягкие игрушки. Не каждая знаменитость может похвастаться таким необычным подарком, какой получил по почте музыкант группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето в марте 2013 года. Некий фанат не только творчества Джареда, но и Ван Гога прислал музыканту аккуратно отрезанное человеческое ухо. Что означал сей жест, Джаред так и не понял. Даже приложенная к подарку записка с вопросом «Ты слушаешь?» ничего не прояснила. Найти адресанта не удалось.

По кирпичику: банковское здание

Самый тяжелый заказ сотрудники службы почтовых отправлений Вернала, штат Юта, США, получили в 1910-х годах.

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Местный бизнесмен Уильям Колтарп решил, что городу нужен банк, построенный на века. Но возникла проблема: ближайший кирпичный завод находился в Солт-Лейк-Сити, на расстоянии более 200 км, и стоимость доставки оказалась в четыре раза выше стоимости самих кирпичей. И тут у мужчины родилась гениальная идея — воспользоваться недавно созданной службой почтовых отправлений. Он подсчитал расходы и убедился, что так действительно выйдет дешевле.

Чтобы не превышать максимальный вес отправления в 23 кг, 80 000 кирпичей разложили по ящикам и приготовились отправлять партиями. В день с завода доставлялось до 40 посылок, и каждую из них сначала оформляли в почтовом отделении Вернала. Так что скоро его работники начали хвататься за головы при виде очередного ящика. Тем не менее заказ выполнили. Но после ввели правило, согласно которому запрещалось отправлять одному получателю более 91 кг в день.

А здание стоит по сей день. С 1974 года здесь расположено отделение Zions Bank.

Студенческая традиция: стрелки с городских часов

Источник: AP 2019

В последний день весеннего семестра работы у вашингтонских полицейских прибавляется: им приходится строго следить за главной башней кампуса Healy Hall.

Все потому, что у студентов Джорджтаунского университета есть традиция: раз в два или три года они крадут стрелки часов с этой башни и отправляют их папе римскому. Зачем — неизвестно, но обычай соблюдается строго. Главное — не попасться.

А вот это удается не всегда. Последний случай произошел в 2017 году, когда двух студентов удалось задержать, основываясь на отпечатках пальцев, которые они оставили на месте «преступления».

Традиция насчитывает много десятилетий. Какое-то время администрация университета реагировала на нее молчанием. Но недавно заняла более жесткую позицию, начав приговаривать виновников к общественным работам и дисциплинарным взысканиям.

Забота о ближнем: вибратор

Источник: РИА "Новости"

В 2013 году в одном из отделений связи города Кирова начался переполох: из недавно принятой посылки вдруг стали раздаваться подозрительные звуки. Вызванная полиция на всякий случай эвакуировала здание, а затем вызвала на место происшествия отправителя. Им была женщина. Она попыталась забрать коробку, но стражи порядка попросили показать, что внутри. Оказалось, вибратор. Женщина призналась, что забыла вынуть батарейки прежде, чем запечатать посылку. После выяснения обстоятельств интимный предмет все же отправился по назначению.

Зима на дом: снег

Источник: Azzurra Visaggio/CC0

Новость Тюменский студент слепил снеговика высотой с двухэтажный дом

Лента новостей «ВКонтакте» усыпана фотографиями снеговиков и снежных замков, а за окном вашего дома слякоть?

Выхода два: продолжить молча завидовать или поехать туда, где царит настоящая зима со снегом, а может, и метелями. Например, в Арктику. А вот у американцев и англичан есть еще один выход — купить снег. Да-да, в США и Великобритании есть компании, которые доставляют зиму на дом.

Снег упаковывают в ящики из пенополистирола, который является хорошим теплоизолятором, и запечатывают. Стоимость такой посылки зависит от веса. Так, за 15 кг снега придется заплатить около $200. Доставка осуществляется внутри страны, а вот как быстро — зависит от места назначения, но в любом случае не дольше 18 часов.

Протестные настроения: навоз

В этом случае адресатами обычно выступают власть предержащие. В знак нелюбви. Так, в 2003 году фермеры Новой Зеландии послали парламентариям посылки с коровьим и овечьим навозом. Это был недвусмысленный протест общественности на введенный в стране налог на газы, испускаемые сельскохозяйственными животными.

В ситуацию вмешался профсоюз почтовых работников. Мол, такие посылки угрожают здоровью почтальонов. Полиция обещала возбудить уголовное дело, если будет доказано преступление. Этим все и завершилось. А почтальонам посоветовали использовать перчатки.