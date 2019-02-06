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13:46 (мск), источник: РИА Новости

Предки людей были падальщиками, любившими жирную пищу, заявляют ученые

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Стремление есть высококалорийную жирную пищу было одним из главных двигателей эволюции человека еще до того, как наши предки изобрели орудия труда и «приручили» огонь. Об этом пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Current Anthropology.

Источник: Reuters

«Скорее всего, наши предки распробовали жир примерно четыре миллиона лет назад. Жирный костный мозг, скрывавшийся в костях животных, загрызенных хищниками, был одним из самых больших и привлекательных источников калорий. Они, скорее всего, и вывели человека на его текущую траекторию эволюции», — рассказывает Джессика Томпсон (Jessica Thompson) из Йельского университета (США).

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Одной из главных загадок в истории эволюции человека давно остается то, как наши предки смогли обзавестись столь большим и «прожорливым» мозгом, потребляющим примерно четверть энергии, вырабатываемой нашим организмом.

Большинство ученых считает, что в этом были «виноваты» орудия труда, позволившие нашим предкам перейти на мясную диету, и переход к прямохождению. Другие антропологи предполагают, что это случилось благодаря тому, что первые протолюди жили рядом с вулканами и гейзерами, позволявшими им «варить» пищу и извлекать из нее максимум энергии.

Проблема заключается в том, что наши ближайшие родичи, гориллы и шимпанзе, проводят по 8−10 часов в поисках пищи и ее поедании для того, чтобы прокормить свой небольшой мозг. Так как ни один из этих видов приматов так и не изобрел орудий труда, возникает вопрос — как это удалось сделать человеку, и были ли орудия труда и умение варить пищу главными факторами в нашей эволюции.

Томпсон и ее коллеги предложили новое, крайне оригинальное объяснение этому парадоксу, изучая различные проблемы, характерные для «мясной» гипотезы и вызывающие споры уже несколько десятилетий.

К примеру, как показывают наблюдения за шимпанзе, приматы могут практически постоянно питаться мясом и убивать других животных, в том числе остальных обезьян, не используя для этого специализированные орудия труда. Кулаки, зубы и булыжники достаточно эффективно справляются с этими задачами, и пока у ученых нет однозначного объяснения того, почему наши предки начали создавать именно инструменты, а не приобрели более острые зубы и когти.

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Вдобавок, анализ останков первых прямоходящих гоминид говорит о том, что они уже обладали достаточно большим мозгом, но при этом были достаточно неуклюжими. Это проявлялось в том, что они еще не умели бегать так же хорошо, как современные люди или неандертальцы, но при этом потеряли способность постоянно жить на ветвях деревьев подобно обезьянам.

Даже если они могли каким-то образом постоянно добывать мясо, отмечает Томпсон, то подобная диета, скорее всего, не была очень калорийной. Мягкие ткани тела современных африканских животных почти не содержат в себе жира, и на их переваривание обычно уходит почти столько же калорий, сколько присутствует в самом «диетическом» мясе.

Откуда же тогда наши предки, не приспособленные к хищничеству, могли брать энергию для пропитания мозга? Размышляя над этим, антропологи предположили, что они заняли очень узкую, но богатую калориями экологическую нишу, где их единственными конкурентами выступали гиены.

Древние гоминиды, по мнению авторов статьи, могли охотиться не на животных, а на их обглоданные туши, оставленные хищниками. В костях сохранялись большие запасы жирного и высококалорийного костного мозга, который они могли добывать, раскалывая их при помощи булыжников.

Подобная идея, как отмечает Томпсон, одновременно очень хорошо объясняет то, где наши предки взяли недостающую энергию, как и зачем появились первые настоящие орудия труда и почему рост мозга начался еще до того, как человечество открыло огонь и секреты кулинарии.

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Проверить эту гипотезу, по ее словам, можно будет очень простым образом — палеонтологам следует обращать внимание не только на целые кости животных, найденные в окрестностях стоянок древних людей, но и на их поврежденные обломки. Если эта идея верна, то тогда какие-то следы подобных пиршеств должны будут сохраниться.

Первые потенциальные следы подобного стиля жизни, по словам исследователей, уже были обнаружены в виде странных повреждений на останках животных, найденных на стоянке древних людей в местечке Дикика в Эфиопии.

Эти вмятины давно считаются древнейшими следами орудий труда, однако Томпсон и ее коллеги полагают, что они могли быть оставлены не режущими инструментами, а тупыми булыжниками, которыми древние гоминиды раскалывали свою добычу в поисках костного мозга.

В пользу этого говорит то, что первые реальные орудия труда были найдены в отложениях, сформировавшихся на миллион лет позже, примерно 2,6 миллиона лет назад. Открытие других подобных окаменелостей упрочит позиции этой гипотезы, заключают ученые.

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