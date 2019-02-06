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12:58 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядели 5 достопримечательностей, которые исчезли навсегда

Непосредственное вмешательство человека и глобальное потепление погубили много красивых мест. Вот некоторые из них.

Мост искусств, Париж

Знаменитый Мост искусств был первым железным мостом через Сену. Его построили еще по приказу Наполеона. Мост стал излюбленным местом художников, которые устанавливают здесь свои мольберты и рисуют живописные виды. Но к мосту устремились не только творцы, но и влюбленные, чтобы повесить на перилах замок — символ союза.

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С годами замков стало так много, что мост мог рухнуть под их тяжестью. Замки убрали, а вместо них установили стеклянные панели.

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Озеро Поопо, Боливия

Соленое озеро в Боливии всегда было мелким и страдало от очень сухого регионального климата. Но с глобальным потеплением оно окончательно пересохло в 2016 году.

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Риф возле острова Рождества, Австралия

Возле острова Рождества в Австралии до 2015 года можно было увидеть один из красивейших коралловых рифов. Затем, всего в течение 10 месяцев, большая часть рифа погибла из-за теплого течения Эль-Ниньо.

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Риф до гибели

Когда кораллы обесцвечиваются, это признак болезни. Если температура воды в море быстро понизится, они могут восстановиться. Но рифу в Австралии не повезло. По сути, кораллы умерли от голода, а вместе с этим риф покинули и популяции рыб, которые лишились пищи и среды обитания.

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Погибшие кораллы

Причинами гибели кораллов ученые называют глобальное потепление, сельскохозяйственную деятельность и сточные воды.

Ледник Чакалтая, Боливия

Горный хребет Чакалтая и одноименная гора еще не так давно были покрыты льдом. Ледник здесь образовался более 18 тысяч лет назад. Из-за глобального потепления с 1980 года он уменьшился на 80%, а к 2009 году полностью исчез.

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Водопад Гуайра, Бразилия, Парагвай

На реке Парана на границе между Бразилией и Парагваем находился красивый каскад водопадов.

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В 1982 году Национальный парк Гуайра ликвидировали, скалы взорвали, а местность затопили водохранилищем.

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