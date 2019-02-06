Российские юристы будут отстаивать право на Луну

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное решение «Роскосмоса» и РАН, в России предложили готовить юристов к будущим территориальным спорам из-за Луны.

Согласно статье 11 «Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах», утверждённом Генеральной ассамблеей ООН в 1979 году, «Луна не подлежит национальному присвоению ни путём провозглашения на неё суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

Тем не менее, «Роскосмос» и РАН считают необходимым подстраховаться и разработать план юридического обеспечения интересов России в потенциально возможных территориальных спорах и поручить профильным вузам, в числе которых МГУ и РУДН, подготовку необходимого числа специалистов по космическому праву. Рекомендации составлены по итогам прошедшего в ноябре 2018 года совещания «Роскосмоса» и РАН по разработке Национальной программы исследования и освоения Луны.

Экс-директор Института космических технологий РУДН Геннадий Райкунов рассказал агентству, что необходимость в подготовке лунных юристов связана с возникшими в последние годы «притязаниями иностранных компаний на присвоение себе территорий и полезных ископаемых на Луне». В связи с этим возникает ряд вопросов, которые до сих пор не урегулированы на законодательном уровне и требуют решения.