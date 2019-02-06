Ученые: ночью белки-летяги светятся розовым цветом

Северные летяги — небольшие белки из США и Канады — ночью флуоресцируют розовым под ультрафиолетовым светом.

Удивительный факт помогла установить Эллисон Колер, аспирант Техасского университета A&M.

Курирующий аспирантку профессор Джон Мартин проводил наблюдения с ультрафиолетовым фонариком. Он искал флуоресцирующие мхи и лишайники. Мартин случайно выхватил лучом летягу, которая прибежала к кормушке. Под ультрафиолетом белка оказалась ярко-розовой.

Ученый сформировал команду исследователей, которые занялись исследованиями образцов летяг в Музее науки Миннесоты. Эллисон Колер изучила огромное количество чучел летяг — все они флуоресцировали ярко-розовым. Дополнительные исследования ста образцов в Музее естественной истории в Чикаго подтвердили эти наблюдения.

«Мы проверили все три вида североамериканской летяги: северную летягу, южную летягу и летягу Гумбольдта, и все три флуоресцировали», — сказала она.

Розовый цвет оказался уникальным для летяги. У других видов белок нет такого свойства.

Причины, по которым белки флуоресцируют розовым, еще не установлены, но ученые предполагают, что это может быть способом коммуникации или камуфляжа.