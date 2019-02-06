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14:30 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые показали, как выглядела Земля в ледниковый период

Она была похожа на шарик для игры в снежки.

Сложно представить, но были времена, когда наша планета была полностью скована льдом. Ученые показали, как выглядел этот «снежный шарик» из космоса.

Считается, что Земля пережила от трех до четырех суровых ледниковых периодов между 750 и 580 миллионами лет назад. Каждый из них длился около 10 миллионов лет.

В это время основные земные массы были расположены на экваторе или вблизи него, что привело к увеличению выветривания. При выветривании ветер и осадки разрушают камни и минералы на поверхности планеты. Этот процесс приводит к снижению уровня углекислого газа в атмосфере, в итоге поверхность Земли теряет много тепла, планета охлаждается. Это приводит к глобальному похолоданию.

Как только полярные океаны начали замерзать, их белые поверхности стали отражать солнечный свет, и охлаждение Земли усилилось. Ученые подсчитали, что глобальные средние температуры упали до минус 50 градусов по Цельсию.

Исследователи все еще спорят, замерзла ли Земля в эти периоды полностью, или же на экваторе остались участки, не покрытые льдом.

Считается, что конец ледниковым периодам положила активность вулканов, которые наполнили атмосферу углекислым газом и спровоцировали потепление.

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