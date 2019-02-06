Russian Cursive. from r/mildlyinfuriating
Записка русского врача вызвала у иностранцев недоумение
Они не смогли различить ни одной буквы.
Они не смогли различить ни одной буквы.
Что может быть хуже почерка врача? Только почерк русского врача, если его нужно разобрать иностранцу.
К такому выводу пришли читатели Reddit, увидев фото записки российского медика. «А это точно не запись сейсмографа?» — спрашивает один из читателей.
Другой пользователь написал, что все буквы в записке выглядят совершенно одинаково: «И как это читать?».
«Я — русский, но даже я не понимаю, что здесь написано», — добавил еще один читатель.
Сама записка была сделана еще в 2012 году, но только в феврале 2019-го стала достоянием соцсетей. Фото быстро вышло в топ Reddit и меньше чем за сутки с момента публикации собрало 700 комментариев.
Читайте также: