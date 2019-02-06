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15:30 (мск), источник: Mail.ru Новости

Записка русского врача вызвала у иностранцев недоумение

Они не смогли различить ни одной буквы.

Что может быть хуже почерка врача? Только почерк русского врача, если его нужно разобрать иностранцу.

К такому выводу пришли читатели Reddit, увидев фото записки российского медика. «А это точно не запись сейсмографа?» — спрашивает один из читателей.

Russian Cursive. from r/mildlyinfuriating

Другой пользователь написал, что все буквы в записке выглядят совершенно одинаково: «И как это читать?».

«Я — русский, но даже я не понимаю, что здесь написано», — добавил еще один читатель.

Сама записка была сделана еще в 2012 году, но только в феврале 2019-го стала достоянием соцсетей. Фото быстро вышло в топ Reddit и меньше чем за сутки с момента публикации собрало 700 комментариев.

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