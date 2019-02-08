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15:03 (мск), источник: Это Кавказ

Зимнее путешествие по горной Ингушетии. Фотогалерея

Заснеженные склоны, опасные перевалы и, конечно, знаменитые башни. Эти места красивы в любое время года — доказано нашим фотографом.

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Источник: Александр Сухарев

Джейрахский район, пожалуй, самый живописный в Ингушетии. Не только из-за гор, перевалов и бурных рек, но и в первую очередь из-за знаменитых на весь мир древних башен.

Почти любой путеводитель посоветует отправиться туда весной: склоны зеленее, воздух теплее, долины живописнее. А вот от зимних поездок, наоборот, будут отговаривать — в первую очередь из-за холода и снега. Фотокорреспондента «Это Кавказ» эти мелочи не напугали.

Он отправился в короткое путешествие по горной Ингушетии в холодное время и пришел к выводу, что зимой там даже красивее.

Да, в это время нет зеленых склонов, цветущих долин, только высушенная трава, скалы и немного снега, ну и конечно, ледяные вершины. Но тем только лучше — отличная компания для величественных каменных башен.

Александр Сухарев
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Родовые башни возле аула

Джейрах Первые башенные комплексы встречаются у самой границы Ингушетии и Северной Осетии — возле ингушского аула Джейрах. Вообще, подобные комплексы можно найти чуть ли не по всему Кавказу: в Дагестане, Чечне и грузинском районе Сванетия. Но в таком количестве — только в Ингушетии.

Александр Сухарев
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Башенный комплекс Эрзи

Следующий пункт — башенный комплекс Эрзи. Один из самых известных у туристов. Во многом из-за удобного расположения — находится он неподалеку от военно-грузинской дороги, возле села Ольгети. Это потрясающий исторический памятник: очень многие башни сохранились до наших дней в отличном состоянии. Кстати, в переводе с ингушского «эрзи» означает «орел».

Александр Сухарев
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Гора Цей-Лоам

Продвигаемся дальше на восток и подъезжаем к величественной горе Цей-Лоам. С древних времён она считалась священной горой в Ингушетии. Высота над уровнем моря составляет 3171 метра.

Александр Сухарев
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Перевал через гору Цей-Лоам

Цей-Лоамский перевал составляет примерно треть маршрута — 20 км. Живописная поездка между скал займет примерно 40 минут.

Александр Сухарев
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Вершины в Ассинском ущелье

По пути вам будет встречаться много всего интересного. Например, живописные виды на вершины Ассинского ущелья.

Александр Сухарев
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Руины древнего замкового комплекса

Или руины древнего родового замкового комплекса — прямо у подножия горы Цей-Лоам.

Александр Сухарев
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Таргимская котловина

Миновав перевал, вы попадете в один из самых удаленных уголков Ингушетии — Таргимскую котловину, которую также называют «колыбелью ингушского народа». Здесь расположены целые каменные города древних горцев. Один из них — башенный комплекс Баркинхой.

Александр Сухарев
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Башенный комплекс Баркинхой

Это одна из башен комплекса Баркинхой. Подобные укрепления всегда возводились членами одного рода. Они бывали боевыми и просто жилыми или же выполняли обе функции одновременно. Полубоевые башни, как правило, строились в 3−4-этажа. На первом держали скотину, на втором размещался очаг и спальня, выше — комнаты для гостей и кладовки.

Александр Сухарев
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Башенный комплекс Эгикхал

А это древний ингушский город Эгикхал — когда-то развитый и цветущий. До сих пор здесь сохранилось пять боевых башен, шесть полубоевых и пятьдесят жилых. А вот горцев почти не осталось. В ближайшем одноименном ауле живет всего несколько человек.

Александр Сухарев
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Башенный комплекс Эгикхал

Когда в конце XVIII века в Горную Ингушетию прибыли первые европейские исследователи, увиденное так их поразило, что они были готовы приписать башни величайшим цивилизациям — грекам или персам, но только не ингушам: настолько бедно жили горцы в те времена.

Александр Сухарев
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Башенный комплекс Эгикхал

Башни и скалы — просто завораживающие зрелище! Не правда ли?

Александр Сухарев
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Башенный комплекс Таргим

Финальная точка маршрута — еще один средневековый ингушский город Таргим, расположенный на правом склоне реки Ассы. Археологические исследования показали, что первые поселения здесь появились до нашей эры. Но то, что мы видим сейчас, — дело рук средневековых горцев.

Немного советов. Особых холодов в это время в горах нет, поэтому сильно утепляться не стоит — вполне хватит теплого свитера и легкой куртки. Перед выездом обязательно читайте прогноз погоды: из-за обильных снегопадов в горах дорогу могут перекрыть. Плюс помните, что Джейрахский район — приграничный и гражданам России потребуется иметь при себе паспорт.

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