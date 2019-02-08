Зимнее путешествие по горной Ингушетии. Фотогалерея
Заснеженные склоны, опасные перевалы и, конечно, знаменитые башни. Эти места красивы в любое время года — доказано нашим фотографом.
Заснеженные склоны, опасные перевалы и, конечно, знаменитые башни. Эти места красивы в любое время года — доказано нашим фотографом.
Джейрахский район, пожалуй, самый живописный в Ингушетии. Не только
Почти любой путеводитель посоветует отправиться туда весной: склоны зеленее, воздух теплее, долины живописнее. А вот от зимних поездок, наоборот, будут отговаривать — в первую очередь
Да, в это время нет зеленых склонов, цветущих долин, только высушенная трава, скалы и немного снега, ну и конечно, ледяные вершины. Но тем только лучше — отличная компания для величественных каменных башен.
Родовые башни возле аула
Джейрах Первые башенные комплексы встречаются у самой границы Ингушетии и Северной Осетии — возле ингушского аула Джейрах. Вообще, подобные комплексы можно найти чуть ли не по всему Кавказу: в Дагестане, Чечне и грузинском районе Сванетия. Но в таком количестве — только в Ингушетии.
Башенный комплекс Эрзи
Следующий пункт — башенный комплекс Эрзи. Один из самых известных у туристов. Во многом из-за удобного расположения — находится он неподалеку от военно-грузинской дороги, возле села Ольгети. Это потрясающий исторический памятник: очень многие башни сохранились до наших дней в отличном состоянии. Кстати, в переводе с ингушского «эрзи» означает «орел».
Гора Цей-Лоам
Продвигаемся дальше на восток и подъезжаем к величественной горе Цей-Лоам. С древних времён она считалась священной горой в Ингушетии. Высота над уровнем моря составляет 3171 метра.
Перевал через гору Цей-Лоам
Цей-Лоамский перевал составляет примерно треть маршрута — 20 км. Живописная поездка между скал займет примерно 40 минут.
Вершины в Ассинском ущелье
По пути вам будет встречаться много всего интересного. Например, живописные виды на вершины Ассинского ущелья.
Руины древнего замкового комплекса
Или руины древнего родового замкового комплекса — прямо у подножия горы Цей-Лоам.
Таргимская котловина
Миновав перевал, вы попадете в один из самых удаленных уголков Ингушетии — Таргимскую котловину, которую также называют «колыбелью ингушского народа». Здесь расположены целые каменные города древних горцев. Один из них — башенный комплекс Баркинхой.
Башенный комплекс Баркинхой
Это одна из башен комплекса Баркинхой. Подобные укрепления всегда возводились членами одного рода. Они бывали боевыми и просто жилыми или же выполняли обе функции одновременно. Полубоевые башни, как правило, строились в 3−4-этажа. На первом держали скотину, на втором размещался очаг и спальня, выше — комнаты для гостей и кладовки.
Башенный комплекс Эгикхал
А это древний ингушский город Эгикхал — когда-то развитый и цветущий. До сих пор здесь сохранилось пять боевых башен, шесть полубоевых и пятьдесят жилых. А вот горцев почти не осталось. В ближайшем одноименном ауле живет всего несколько человек.
Башенный комплекс Эгикхал
Когда в конце XVIII века в Горную Ингушетию прибыли первые европейские исследователи, увиденное так их поразило, что они были готовы приписать башни величайшим цивилизациям — грекам или персам, но только не ингушам: настолько бедно жили горцы в те времена.
Башенный комплекс Эгикхал
Башни и скалы — просто завораживающие зрелище! Не правда ли?
Башенный комплекс Таргим
Финальная точка маршрута — еще один средневековый ингушский город Таргим, расположенный на правом склоне реки Ассы. Археологические исследования показали, что первые поселения здесь появились до нашей эры. Но то, что мы видим сейчас, — дело рук средневековых горцев.
Немного советов. Особых холодов в это время в горах нет, поэтому сильно утепляться не стоит — вполне хватит теплого свитера и легкой куртки. Перед выездом обязательно читайте прогноз погоды:
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