Зимнее путешествие по горной Ингушетии. Фотогалерея

Источник: Александр Сухарев

Джейрахский район, пожалуй, самый живописный в Ингушетии. Не только из-за гор, перевалов и бурных рек, но и в первую очередь из-за знаменитых на весь мир древних башен.

Почти любой путеводитель посоветует отправиться туда весной: склоны зеленее, воздух теплее, долины живописнее. А вот от зимних поездок, наоборот, будут отговаривать — в первую очередь из-за холода и снега. Фотокорреспондента «Это Кавказ» эти мелочи не напугали.

Он отправился в короткое путешествие по горной Ингушетии в холодное время и пришел к выводу, что зимой там даже красивее.

Да, в это время нет зеленых склонов, цветущих долин, только высушенная трава, скалы и немного снега, ну и конечно, ледяные вершины. Но тем только лучше — отличная компания для величественных каменных башен.

Александр Сухарев 1 / 12 Родовые башни возле аула Джейрах Первые башенные комплексы встречаются у самой границы Ингушетии и Северной Осетии — возле ингушского аула Джейрах. Вообще, подобные комплексы можно найти чуть ли не по всему Кавказу: в Дагестане, Чечне и грузинском районе Сванетия. Но в таком количестве — только в Ингушетии. Александр Сухарев 2 / 12 Башенный комплекс Эрзи Следующий пункт — башенный комплекс Эрзи. Один из самых известных у туристов. Во многом из-за удобного расположения — находится он неподалеку от военно-грузинской дороги, возле села Ольгети. Это потрясающий исторический памятник: очень многие башни сохранились до наших дней в отличном состоянии. Кстати, в переводе с ингушского «эрзи» означает «орел». Александр Сухарев 3 / 12 Гора Цей-Лоам Продвигаемся дальше на восток и подъезжаем к величественной горе Цей-Лоам. С древних времён она считалась священной горой в Ингушетии. Высота над уровнем моря составляет 3171 метра. Александр Сухарев 4 / 12 Перевал через гору Цей-Лоам Цей-Лоамский перевал составляет примерно треть маршрута — 20 км. Живописная поездка между скал займет примерно 40 минут. Александр Сухарев 5 / 12 Вершины в Ассинском ущелье По пути вам будет встречаться много всего интересного. Например, живописные виды на вершины Ассинского ущелья. Александр Сухарев 6 / 12 Руины древнего замкового комплекса Или руины древнего родового замкового комплекса — прямо у подножия горы Цей-Лоам. Александр Сухарев 7 / 12 Таргимская котловина Миновав перевал, вы попадете в один из самых удаленных уголков Ингушетии — Таргимскую котловину, которую также называют «колыбелью ингушского народа». Здесь расположены целые каменные города древних горцев. Один из них — башенный комплекс Баркинхой. Александр Сухарев 8 / 12 Башенный комплекс Баркинхой Это одна из башен комплекса Баркинхой. Подобные укрепления всегда возводились членами одного рода. Они бывали боевыми и просто жилыми или же выполняли обе функции одновременно. Полубоевые башни, как правило, строились в 3−4-этажа. На первом держали скотину, на втором размещался очаг и спальня, выше — комнаты для гостей и кладовки. Александр Сухарев 9 / 12 Башенный комплекс Эгикхал А это древний ингушский город Эгикхал — когда-то развитый и цветущий. До сих пор здесь сохранилось пять боевых башен, шесть полубоевых и пятьдесят жилых. А вот горцев почти не осталось. В ближайшем одноименном ауле живет всего несколько человек. Александр Сухарев 10 / 12 Башенный комплекс Эгикхал Когда в конце XVIII века в Горную Ингушетию прибыли первые европейские исследователи, увиденное так их поразило, что они были готовы приписать башни величайшим цивилизациям — грекам или персам, но только не ингушам: настолько бедно жили горцы в те времена. Александр Сухарев 11 / 12 Башенный комплекс Эгикхал Башни и скалы — просто завораживающие зрелище! Не правда ли? Александр Сухарев 12 / 12 Башенный комплекс Таргим Финальная точка маршрута — еще один средневековый ингушский город Таргим, расположенный на правом склоне реки Ассы. Археологические исследования показали, что первые поселения здесь появились до нашей эры. Но то, что мы видим сейчас, — дело рук средневековых горцев.

Немного советов. Особых холодов в это время в горах нет, поэтому сильно утепляться не стоит — вполне хватит теплого свитера и легкой куртки. Перед выездом обязательно читайте прогноз погоды: из-за обильных снегопадов в горах дорогу могут перекрыть. Плюс помните, что Джейрахский район — приграничный и гражданам России потребуется иметь при себе паспорт.