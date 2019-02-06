В австралийском парламенте завели пчел (видео)
Умиротворяющее жужжание.
Умиротворяющее жужжание.
Во дворе парламента Австралии появились ульи с безжальными пчелами, которых называют мелипонами.
За ними присматривает местный пасечник Кормак Фаррел.
У этого вида пчел нет жала, так что защитный костюм и перчатки не нужны. Ужалить депутатов насекомые не смогут.
«У нас тут около 30 гектаров девственных садов, которые целый год полны цветов. Идеальная среда. Они очень хорошо себя чувствуют». — говорит Фаррел.
Ученые всего мира призывают создавать условия для разведения пчел, популяции которых начали резко сокращаться с 1990-х годов. Феномен получил название «синдром разрушения пчелиных семей». Его связывают с патогенными микроорганизмами, вызывающими болезни пчел, и использованием пестицидов.
Если исчезнут пчелы, в мире исчезнет мед и многие виды растений, зависящих от опыления, и даже сократится поголовье скота, питающегося люцерной.
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