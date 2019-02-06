В австралийском парламенте завели пчел (видео)

Во дворе парламента Австралии появились ульи с безжальными пчелами, которых называют мелипонами.

За ними присматривает местный пасечник Кормак Фаррел.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/27c15a24-2d04-4ca8-95bf-2fbf454531ef" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1286446" target="_blank">В австралийском парламенте появились пчелиные ульи</a> Во время загрузки произошла ошибка.

У этого вида пчел нет жала, так что защитный костюм и перчатки не нужны. Ужалить депутатов насекомые не смогут.

«У нас тут около 30 гектаров девственных садов, которые целый год полны цветов. Идеальная среда. Они очень хорошо себя чувствуют». — говорит Фаррел.

Ученые всего мира призывают создавать условия для разведения пчел, популяции которых начали резко сокращаться с 1990-х годов. Феномен получил название «синдром разрушения пчелиных семей». Его связывают с патогенными микроорганизмами, вызывающими болезни пчел, и использованием пестицидов.

Если исчезнут пчелы, в мире исчезнет мед и многие виды растений, зависящих от опыления, и даже сократится поголовье скота, питающегося люцерной.