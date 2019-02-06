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15:43 (мск), источник: Mail.ru Новости

В австралийском парламенте завели пчел (видео)

Умиротворяющее жужжание.

Во дворе парламента Австралии появились ульи с безжальными пчелами, которых называют мелипонами.

За ними присматривает местный пасечник Кормак Фаррел.

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У этого вида пчел нет жала, так что защитный костюм и перчатки не нужны. Ужалить депутатов насекомые не смогут.

«У нас тут около 30 гектаров девственных садов, которые целый год полны цветов. Идеальная среда. Они очень хорошо себя чувствуют». — говорит Фаррел.

Ученые всего мира призывают создавать условия для разведения пчел, популяции которых начали резко сокращаться с 1990-х годов. Феномен получил название «синдром разрушения пчелиных семей». Его связывают с патогенными микроорганизмами, вызывающими болезни пчел, и использованием пестицидов.

Если исчезнут пчелы, в мире исчезнет мед и многие виды растений, зависящих от опыления, и даже сократится поголовье скота, питающегося люцерной.

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