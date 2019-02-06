Неправильные листья на любимых кустах не обманули новокаледонских воронов

Источник: Klump et al. Biology Letters, 2019

Новокаледонские вороны, известные своим интеллектом, опознают нужные им для изготовления инструментов растения по листьям и веткам, при этом они способны выбрать правильный материал для крючка даже если заменить на ветке листья. Исследование об этом опубликовано в журнале Biology Letters.

Новость Как умные вороны меняют наше понимание интеллекта

Новокаледонские вороны (Corvus moneduloides) умеют не только использовать, но и изготавливать орудия труда: добывая пищу в природе, эти птицы делают крюки и колючки из веток, с помощью которых достают из-под коры личинок. Изготовленные орудия они иногда забирают с собой, пользуясь ими в дальнейшем. Кроме того, у воронов обнаружили способность по памяти воссоздавать инструменты, которые они видели раньше — таким образом они могут передавать свои навыки и другим особям.

Барбара Кламп (Barbara Klump) из Сент-Эндрюсского университета и ее коллеги провели серию экспериментов с 10 воронами, чтобы узнать, как именно те выбирают нужные материалы для своих инструментов из всего многообразия растений архипелага Новая Каледония. Авторы отмечают, что иногда вороны выбирают разные растения, а иногда, напротив, только конкретный вид — так, в популяции, которую исследовали ученые, птицы предпочитали ветки кустарника Desmanthus virgatus.

Три вида растений, которые использовали ученые | Источник: Klump et al. Biology Letters, 2019

В эксперименте исследователи использовали три вида растений: тот самый Desmanthus virgatus, леуцену светлоголовчатую (Leucaena leucocephala) с похожими листьями и кустарник из рода чайного дерева (Melaleuca), который птицы также иногда используют для изготовления инструментов.

Каждая птица участвовала в пяти десятиминутных экспериментах, в которых им показывали бревно, где прятали кусочек мяса, и две ветки растений.

Ученые следили за тем, какое растение и как быстро выберет птица, а также за тем, на что она обращает внимание в первую очередь — на листья или на саму ветку.

Авторы пишут, что вороны явно предпочитали Desmanthus virgatus даже тогда, когда на ветку этого растения наклеивали похожие листья леуцены — а когда ветка была им не видна (в одном из экспериментов птицам через окошко показывали только листья), они неохотно обращались к ней, чтобы сделать инструмент.

Интересно, что в обратном эксперименте, когда листья десмантуса наклеивали на ветку леуцены, все четыре ворона из десяти, выбравшие леуцену, выбрали в итоге именно такие ветки с наклеенными листьями нужного растения, а не обычные ветки. Это, по мнению научной группы, означает, что в первую очередь птицы ориентируются на ветки, а во вторую — на листья, которые проще быстро опознать.

Ученые считают, что в дальнейших экспериментах необходимо понять, как именно новокаледонские вороны оценивают качество веток растения и их пригодность для изготовления эффективных инструментов.

Недавно ученые выяснили, что вороны могут примерно оценивать массу предмета не контактируя с ним напрямую, а наблюдая, как он движется в потоке воздуха. А до этого другая группа исследователей убедилась, что птицы способны делать составные инструменты из деталей, как люди и человекообразные обезьяны.