Неправильные листья на любимых кустах не обманули новокаледонских воронов
Их не смутили даже наклеенные листья с другого растения.
Их не смутили даже наклеенные листья с другого растения.
Новокаледонские вороны, известные своим интеллектом, опознают нужные им для изготовления инструментов растения по листьям и веткам, при этом они способны выбрать правильный материал для крючка даже если заменить на ветке листья. Исследование об этом опубликовано в журнале Biology Letters.
Новокаледонские вороны (Corvus moneduloides) умеют не только использовать, но и изготавливать орудия труда: добывая пищу в природе, эти птицы делают крюки и колючки из веток, с помощью которых достают
Барбара Кламп (Barbara Klump) из
В эксперименте исследователи использовали три вида растений: тот самый Desmanthus virgatus, леуцену светлоголовчатую (Leucaena leucocephala) с похожими листьями и кустарник из рода чайного дерева (Melaleuca), который птицы также иногда используют для изготовления инструментов.
Ученые следили за тем, какое растение и как быстро выберет птица, а также за тем, на что она обращает внимание в первую очередь — на листья или на саму ветку.
Авторы пишут, что вороны явно предпочитали Desmanthus virgatus даже тогда, когда на ветку этого растения наклеивали похожие листья леуцены — а когда ветка была им не видна (в одном из экспериментов птицам через окошко показывали только листья), они неохотно обращались к ней, чтобы сделать инструмент.
Интересно, что в обратном эксперименте, когда листья десмантуса наклеивали на ветку леуцены, все четыре ворона из десяти, выбравшие леуцену, выбрали в итоге именно такие ветки с наклеенными листьями нужного растения, а не обычные ветки. Это, по мнению научной группы, означает, что в первую очередь птицы ориентируются на ветки, а во вторую — на листья, которые проще быстро опознать.
Недавно ученые выяснили, что вороны могут примерно оценивать массу предмета не контактируя с ним напрямую, а наблюдая, как он движется в потоке воздуха. А до этого другая группа исследователей убедилась, что птицы способны делать составные инструменты из деталей, как люди и человекообразные обезьяны.
Ольга Добровидова