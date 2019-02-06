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16:24 (мск), источник: Mail.ru Новости

Человек-успех: молодой человек с айфонами стал звездой соцсетей

Новый мем.

Пользователи соцсетей нашли фото молодого человека, олицетворяющее абсолютный успех. На снимке парень сидит в кафе в костюме, пальто и с наушниками AirPods, держит в руках три айфона, а четвертый лежит перед ним на столе.

Картинка моментально разошлась по соцсетям, а пользователи дали ей два названия: «человек-успех» и «сын маминой подруги». Они также принялись делать мемы и гадать, зачем молодому человеку сразу четыре дорогих телефона.

Кроме того, нашлись и те, кто узнал в парне своего соседа или однокурсника. Как стало известно, его зовут Александр, он живет в Киеве и часто публикует похожие снимки с айфонами в своем Instagram.

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