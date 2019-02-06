Человек-успех pic.twitter.com/rVJHT5BHTf— Ariona (@ArionaBlog) 4 февраля 2019 г.
Человек-успех: молодой человек с айфонами стал звездой соцсетей
Новый мем.
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Новый мем.
Пользователи соцсетей нашли фото молодого человека, олицетворяющее абсолютный успех. На снимке парень сидит в кафе в костюме, пальто и с наушниками AirPods, держит в руках три айфона, а четвертый лежит перед ним на столе.
Человек-успех pic.twitter.com/rVJHT5BHTf— Ariona (@ArionaBlog) 4 февраля 2019 г.
Картинка моментально разошлась по соцсетям, а пользователи дали ей два названия: «человек-успех» и «сын маминой подруги». Они также принялись делать мемы и гадать, зачем молодому человеку сразу четыре дорогих телефона.
Человек-успех.— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 4 февраля 2019 г.
Или человек-кредит... pic.twitter.com/iUEuW0NgKK
Человек продавец— Ярысь (@YaraKarpenko) 4 февраля 2019 г.
Один для жены, другие - чтобы жена не спалила. Главное, не перепутать.?— Анна Я (@1001maska) 4 февраля 2019 г.
Человек без одной почки?— апчхиолог (@xdax_ere_kuus) 4 февраля 2019 г.
Когда жена требует лайков :)— Кот (@wmascat) 4 февраля 2019 г.
Кроме того, нашлись и те, кто узнал в парне своего соседа или однокурсника. Как стало известно, его зовут Александр, он живет в Киеве и часто публикует похожие снимки с айфонами в своем Instagram.
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