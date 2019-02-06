Здоровое питание помогло снизить депрессивные симптомы
Но, в основном, у психически здоровой популяции.
Но, в основном, у психически здоровой популяции.
Диета с пониженным содержанием насыщенных жиров, «быстрых» углеводов и рафинированного сахара помогает уменьшить симптомы депрессии, сообщается в статье, опубликованной в журнале Psychosomatic Medicine. Международная группа ученых провела метаанализ 16 работ, посвященных влиянию питания на психическое состояние людей (в большинстве — здоровых), и выяснила, что потребление здоровой пищи может снизить симптомы депрессии, в особенности среди женщин.
Год назад ученые, например, выяснили, что связь между питанием и самооценкой детей — двусторонняя. Нездоровые пищевые привычки также могут привести к перееданию или недоеданию, в результате чего формируются расстройства пищевого поведения: анорексия или булимия, которая часто сопровождается обжорством.
В новой работе ученые под руководством Джозефа Ферта (Joseph Firth) из Университета Западного Сиднея решили проверить, как питание влияет на появление симптомов депрессии и тревожного расстройства, причем как у психически здоровой популяции, так и у пациентов с психическими расстройствами. Для этого они провели метаанализ медицинских работ, посвященных питанию: всего ученые отобрали 16 работ, в которых участниками суммарно выступили 45826 человек.
Выбранные работы описывали результаты рандомизированных контролируемых исследований влияния диетического питания на здоровье участников.
Ученые выяснили, что в дополнение к снижению веса и улучшения физического самочувствия активные группы участников в проверенных исследованиях сообщали о значимом (p = 0,002) уменьшении симптомов депрессии, при этом на тревожность диеты особо не повлияли (p = 0,148). Кроме того, эффект увеличивался в том случае, если диета была совмещена с физическими нагрузками, а выше зависимость между питанием и психическим состоянием была у женщин: последнее ученые объясняют возможной разницей в скорости обмена веществ и отношению к диетам и здоровому питанию, тем не менее, эту зависимость необходимо проверить в дальнейших исследованиях.
Следует уточнить, что 15 из 16 работ, которые ученые выбрали для своего метаанализа, были посвящены изучению здоровой популяции: среди 45826 участников рассмотренных исследований только у 67 человек была диагностирована клиническая депрессия.
Учитывая то, что некоторые работы, включенные в анализ, были посвящены влиянию диеты на здоровье диабетиков, это очень важно, так как риск развития депрессии и других психических расстройств при хронических заболеваниях повышается.
Что касается пожилых людей, у которых риск появления психических расстройств выше, то им для профилактики советуют диету гипертоников: в прошлом году ученые выяснили, что потребление жирного мяса в частности повышает и риск развития депрессии.
Елизавета Ивтушок