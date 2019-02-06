Здоровое питание помогло снизить депрессивные симптомы

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Диета с пониженным содержанием насыщенных жиров, «быстрых» углеводов и рафинированного сахара помогает уменьшить симптомы депрессии, сообщается в статье, опубликованной в журнале Psychosomatic Medicine. Международная группа ученых провела метаанализ 16 работ, посвященных влиянию питания на психическое состояние людей (в большинстве — здоровых), и выяснила, что потребление здоровой пищи может снизить симптомы депрессии, в особенности среди женщин.

Сбалансированное питание — залог не только физического здоровья, но и общего благополучия жизни, включая здоровье психическое, причем с самого раннего возраста.

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Год назад ученые, например, выяснили, что связь между питанием и самооценкой детей — двусторонняя. Нездоровые пищевые привычки также могут привести к перееданию или недоеданию, в результате чего формируются расстройства пищевого поведения: анорексия или булимия, которая часто сопровождается обжорством.

В новой работе ученые под руководством Джозефа Ферта (Joseph Firth) из Университета Западного Сиднея решили проверить, как питание влияет на появление симптомов депрессии и тревожного расстройства, причем как у психически здоровой популяции, так и у пациентов с психическими расстройствами. Для этого они провели метаанализ медицинских работ, посвященных питанию: всего ученые отобрали 16 работ, в которых участниками суммарно выступили 45826 человек.

Выбранные работы описывали результаты рандомизированных контролируемых исследований влияния диетического питания на здоровье участников.

Диеты, выбранные авторами в работах, были разными, но в целом их объединяло сокращение потребления калорий за счет полного или частичного избавления от пищи, богатой насыщенными жирами, «быстрыми» углеводами и рафинированным сахаром.

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Ученые выяснили, что в дополнение к снижению веса и улучшения физического самочувствия активные группы участников в проверенных исследованиях сообщали о значимом (p = 0,002) уменьшении симптомов депрессии, при этом на тревожность диеты особо не повлияли (p = 0,148). Кроме того, эффект увеличивался в том случае, если диета была совмещена с физическими нагрузками, а выше зависимость между питанием и психическим состоянием была у женщин: последнее ученые объясняют возможной разницей в скорости обмена веществ и отношению к диетам и здоровому питанию, тем не менее, эту зависимость необходимо проверить в дальнейших исследованиях.

Следует уточнить, что 15 из 16 работ, которые ученые выбрали для своего метаанализа, были посвящены изучению здоровой популяции: среди 45826 участников рассмотренных исследований только у 67 человек была диагностирована клиническая депрессия.

Тем не менее, снижение депрессивных симптомов даже у здоровой популяции может быть хорошим средством профилактики дальнейшего развития психического расстройства.

Учитывая то, что некоторые работы, включенные в анализ, были посвящены влиянию диеты на здоровье диабетиков, это очень важно, так как риск развития депрессии и других психических расстройств при хронических заболеваниях повышается.

Что касается пожилых людей, у которых риск появления психических расстройств выше, то им для профилактики советуют диету гипертоников: в прошлом году ученые выяснили, что потребление жирного мяса в частности повышает и риск развития депрессии.