Минпросвещения: учебник по экономике исключили из федерального перечня из-за ошибок
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Учебник по экономике под редакцией Игоря Липсица был исключен из федерального перечня учебников
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Учебник по экономике под редакцией Игоря Липсица был исключен из федерального перечня учебников
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что учебник по экономике для 10−11 класса авторства Игоря Липсица был исключен из перечня рекомендованных учебных пособий. Как отмечает газета, автору посоветовали отредактировать учебник таким образом, чтобы он способствовал воспитанию патриотизма. В частности, рекомендовано добавить материалы об импортозамещении и планах достижения экономического прорыва.
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По итогам проведенной экспертизы более 200 предметных линеек учебников были исключены из федерального перечня. Каждый отрицательный отзыв содержал не менее семи обоснованных претензий к учебнику, включая устаревшую информацию, ошибки и некорректные данные. Среди данных учебников присутствовал и учебник «Экономика. Базовый уровень: учебник для 10−11 классов общеобразовательных организаций».
По данным министерства, учебник, в частности «не был сопровожден электронной формой, методическим пособием для учителя, в обход требований к учебникам федерального перечня содержал ошибки и опечатки, а также ряд иных замечаний, отмеченных экспертами».
В конце прошлого года министр просвещения РФ Ольга Васильева утвердила федеральный перечень учебников, который был сокращен с 1 тыс. 370 до 863 наименований. В новый перечень вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу и получили положительные экспертные заключения. К проведению дополнительной экспертизы были привлечены более 290 экспертов, в том числе заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники, а также сертифицированные эксперты Российской академии образования.