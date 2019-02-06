Открылся бар для тех, кто ненавидит романтику
От посетителей нет отбоя.
От посетителей нет отбоя.
День святого Валентина — это сплошная романтика, но есть и такие люди, которых он раздражает. Особенно это касается недавно переживших разрыв в отношениях.
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В центре заведения расположены огромная барная стойка и монитор, на котором транслируют фильмы о расставании. Но изюминкой бара стала Стена разорванных отношений, на которой можно анонимно оставить послание бывшему парню или девушке.
Все закуски и десерты в BreakUp получили соответствующие названия. Например, здесь можно попробовать коктейли «Холодный день в аду», «Серьезный довесок» или «Я годами терпел твоих родителей».
Места в баре забронированы на две недели вперед, а главными посетителями, как ни парадоксально, являются счастливые пары.
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