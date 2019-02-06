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18:47 (мск), источник: ТАСС

Медведев призвал бороться за присвоение Периодической таблице имени Менделеева

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские власти, ученые и бизнес должны бороться за присвоение Периодической таблице химических элементов имени автора — великого русского ученого Дмитрия Менделеева. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов.

Источник: AP 2019

«Мне и в голову не приходило, что в мире эта наша периодическая система не носит имени Менделеева», — признался председатель правительства, говоря о годах своей учебы.

Понятно, мы жили в достаточно замкнутом обществе, у нас она всегда была менделеевская. Я с удивлением относительно недавно узнал, что это не является общераспространенным названием.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ 

По мнению премьер-министра, работа по присвоению имени Менделеева Периодической таблице «должна быть консолидированным трудом». «Нет органа, который бы утвердил это название путем голосования, но я думаю, что в этот процесс должны включиться все — ученые, конечно, потому что на вас будут ориентироваться, но и, наверное, представители власти и представители бизнеса», — сказал Медведев.

Здесь нужно только поработать, потому что у нас [России] не так много таких достижений и обязательно нужно постараться это все зафиксировать.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ 

Ранее президент химического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Валерий Лунин заявил, что периодическая система может в декабре 2019 года официально получить имя Дмитрия Менделеева. Хотя в России «таблица Менделеева» является устоявшимся названием, в мире оно официально не закреплено.

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