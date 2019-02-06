Умер режиссер Вацлав Ворличек
Чешский кинорежиссер и сценарист Вацлав Ворличек умер в Праге в ночь на среду, 6 февраля. Ему было 88 лет, сообщает издание
Чешский кинорежиссер и сценарист Вацлав Ворличек умер в Праге в ночь на среду, 6 февраля. Ему было 88 лет, сообщает издание
По данным журналистов, Ворличек скончался после продолжительной болезни. О дате и месте прощания пока не сообщается.
Самым известным фильмом режиссера стала картина «Три орешка для Золушки». Также в списке его работ ленты «Румбурак», «Арабела», «Принц и вечерняя звезда», «Девушка на метле» и другие. В 2017 году он был удостоен приза за вклад в чешскую кинематографию на кинофестивале в Карловых Варах.
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