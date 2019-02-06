Умер режиссер Вацлав Ворличек

По данным журналистов, Ворличек скончался после продолжительной болезни. О дате и месте прощания пока не сообщается.

Самым известным фильмом режиссера стала картина «Три орешка для Золушки». Также в списке его работ ленты «Румбурак», «Арабела», «Принц и вечерняя звезда», «Девушка на метле» и другие. В 2017 году он был удостоен приза за вклад в чешскую кинематографию на кинофестивале в Карловых Варах.