Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 самоедов, которые отлично маскируются в снегу
Что случилось на перевале Дятлова: архивные фото
От чего бывают судороги в ногах
Это опасно: какой рис ни в коем случае не стоит брать
Как на берегу Волги сделали роскошную семейную усадьбу
На посошокУченые объяснили, почему пиво опаснее водки
Почему Лаврову грозили кулаком в Бишкеке, - Захарова дала ответ
Супруга Децла назвала причину смерти рэпера
Тревожные звоночки: как обнаружить рак
20 самых здоровых продуктов
Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на два месяца
Зачем на Универсиаду едут игроки КХЛ и Ротенберг
Анну Нетребко в бирюзовой шубе сравнили со Снегурочкой
Пинк получила звезду на «Аллее славы»
Старая «Волга» взяла на буксир «Теслу» (фото)
Самолет с «вентиляторами»: новое слово инженеров
Почему в советских квартирах делали паркетные полы
8 идей, как оформить стену в изголовье кровати
Фоторепортажи
10Первое лунное затмение года
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
17:46 (мск), источник: Mail.ru Новости

Забудьте о фугу: в Японии туристы пробуют кальмаров-«зомби»

Живая еда очень популярна в этой стране.

О скандальном блюде «Катсу ика одори дон» впервые услышали за пределами Японии несколько лет назад. Тогда в сети появилось видео из ресторана: в миске с рисовой лапшой, украшенной икрой лосося, шевелился живой кальмар.

Блюдо, название которого переводится как «Танцующий кальмар в рисовой тарелке», быстро приобрело популярность среди туристов. Его подают не только в ресторанах — теперь это популярная уличная еда.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Танцующая еда», когда морепродукты подаются еще живыми или в виде сашими, то есть с минимальной термообработкой, очень популярна в Японии. Например, живой здесь едят крошечную рыбку Leucopsarion petersii. После смерти ее вкусовые качества резко ухудшаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Танцующий кальмар на тарелке на самом деле уже мертв. Готовят его своеобразным способом, оценить который сможет не каждый желудок. Кальмару отрезают голову, кладут в миску с лапшой, а затем поливают соевым соусом. Соль заставляет мышцы резко сокращаться, и кальмар шевелится.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

США пообещали создавать запрещенные ракеты
Записка русского врача вызвала у иностранцев недоумение
Песков назвал размер зарплат своих подчиненных
Путин призвал освободить от НДФЛ продажу жилья молодыми семьями
Чайка 12 лет ежедневно прилетает к пенсионеру, спасшему ей жизнь
Сколько ошибок можно сделать в слове ЕС? Фото из Верховной Рады
Человек-успех: молодой человек с айфонами стал звездой соцсетей
Спорт
Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на два месяца По опыту предыдущих заседаний в изменение меры пресечения на более мягкую не верили даже их адвокаты
Hi-Tech
Россия испытала реактор «Судного дня» Прошли испытания ядерной энергетической установки «Посейдона».
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Олешко прокомментировал конфликт с Верником на съемках шоу Шоумены стали соведущими нового сезона проекта «Один в один»
Недвижимость
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Почему в Хельсинки нет бездомных
Россиянка поскользнулась во дворе и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей
Топ-5 недооцененных районов Москвы
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок 445
Фильм "Гусарская баллада". Что осталось за кадром. 339
Как быть хорошей бабушкой 301
Новый питомец в семье))) как сбылась моя мечта 242
Леди
Три знаменитости, которые нашли пару своим бывшим Расставаясь с возлюбленными, эти звезды позаботились, чтобы бывший был в надежных руках нового партнера
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь