Забудьте о фугу: в Японии туристы пробуют кальмаров-«зомби»
Живая еда очень популярна в этой стране.
Живая еда очень популярна в этой стране.
О скандальном блюде «Катсу ика одори дон» впервые услышали за пределами Японии несколько лет назад. Тогда в сети появилось видео из ресторана: в миске с рисовой лапшой, украшенной икрой лосося, шевелился живой кальмар.
Блюдо, название которого переводится как «Танцующий кальмар в рисовой тарелке», быстро приобрело популярность среди туристов. Его подают не только в ресторанах — теперь это популярная уличная еда.
«Танцующая еда», когда морепродукты подаются еще живыми или в виде сашими, то есть с минимальной термообработкой, очень популярна в Японии. Например, живой здесь едят крошечную рыбку Leucopsarion petersii. После смерти ее вкусовые качества резко ухудшаются.
Танцующий кальмар на тарелке на самом деле уже мертв. Готовят его своеобразным способом, оценить который сможет не каждый желудок. Кальмару отрезают голову, кладут в миску с лапшой, а затем поливают соевым соусом. Соль заставляет мышцы резко сокращаться, и кальмар шевелится.
Читайте также: