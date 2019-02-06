Как выглядит место, где встречаются две реки с разным цветом воды
Такое в природе встретишь нечасто.
Такое в природе встретишь нечасто.
В швейцарском городе Женева в районе Жонксьон есть удивительное место, где сливаются воедино реки Рона и Арв.
Уникальность этого места в том, что воды двух рек имеют совершенно разные цвета: Рона, которая берет свое начало на склонах массива
Место, где встречаются эти реки, отличается удивительной красотой. Здесь можно увидеть четкую линию разделения вод, которые через несколько метров
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