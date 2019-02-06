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18:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит место, где встречаются две реки с разным цветом воды

Такое в природе встретишь нечасто.

В швейцарском городе Женева в районе Жонксьон есть удивительное место, где сливаются воедино реки Рона и Арв.

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Уникальность этого места в том, что воды двух рек имеют совершенно разные цвета: Рона, которая берет свое начало на склонах массива Аар-Готтарди и вытекает из Женевского озера, — бирюзовая, а Арв, исток которой находится в Грайских Альпах, — мутная и серая, поскольку бурное течение поднимает со дна ил и грязь.

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Место, где встречаются эти реки, отличается удивительной красотой. Здесь можно увидеть четкую линию разделения вод, которые через несколько метров все-таки смешиваются.

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