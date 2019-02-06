Как выглядит место, где встречаются две реки с разным цветом воды

В швейцарском городе Женева в районе Жонксьон есть удивительное место, где сливаются воедино реки Рона и Арв.

Уникальность этого места в том, что воды двух рек имеют совершенно разные цвета: Рона, которая берет свое начало на склонах массива Аар-Готтарди и вытекает из Женевского озера, — бирюзовая, а Арв, исток которой находится в Грайских Альпах, — мутная и серая, поскольку бурное течение поднимает со дна ил и грязь.