Ученые заявили о новой угрозе для Сибири

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В итоге это способствует высвобождению большого количества метана — парникового газа, усиливающего глобальное потепление, сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Специалисты в течение нескольких лет отслеживали выбросы метана в мерзлых болотах криолитозоны и вокруг них. Они заметили, что с каждым годом температура грунта на краю зоны вечной мерзлоты повышалась, а совокупные выбросы метана с 2014 по 2016 год увеличились на 30%.

Они пришли к выводу, что со временем в областях с вечной мерзлотой повысятся темпы таяния промерзлых грунтов и объемы высвобождаемого метана. Кроме того, разрушение криолитозоны может привести к разрушению построенных на ней зданий и инфраструктуры.

В конце января ученые заявили, что глобальное потепление может привести к дефициту питьевой воды в некоторых регионах Земли. Изменения в климате приведут к тому, что некоторые районы станут более влажными, а другие — более засушливыми.