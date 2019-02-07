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01:40 (мск), источник: Газета.Ру

В США усомнились в опасности российского «Посейдона»

Американские военные сомневаются в действительно высоких боевых характеристиках российского новейшего глубоководного беспилотника с ядерной установкой «Посейдон», заявили в Госдепе. Ранее президент России Владимир Путин рассказал о создании подводных аппаратов, способных двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок.

Источник: РИА "Новости"

США сомневаются в том, что российское новейшее вооружение — глубоководный беспилотник с ядерной установкой «Посейдон» — представляет опасность для Америки, заявила заместитель главы Госдепртамена по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«У нас сильнейшая армия, у меня нет особого доверия российской пропаганде, и я полностью доверяю американским военным», — приводит ТАСС комментарий дипломата про отношение американской стороны к проекту «Посейдон».

Она также заявила о превосходстве американского вооружения над любым другим.

Мы сталкиваемся с целым рядом угроз, как со стороны России, так и со стороны других государств, и важно помнить, что у нас самая сильная армия в мире: она была в прошлом, есть в настоящее время и останется в будущем. И мы слышали, что сказал вчера вечером президент [Дональд] Трамп в своем послании «О положении страны»: он продолжит финансировать создание необходимых систем.
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В прошлом месяце военный обозреватель портала Foxtrot Alpha Кайл Мизоками заявил, что у США и их союзников возникнут трудности, если появится необходимость противостоять российским торпедам «Посейдон», предназначенным, по его словам, для уничтожения прибрежных городов и распространения смертоносных радиоактивных осадков.

Автор публикации уверен, что в случае гипотетического конфликта атака «Посейдона» на Сан-Франциско со взрывом торпеды под мостом Золотые Ворота убила или ранила бы более полумиллиона человек.

Если бы взрыв произошел у статуи Свободы, он бы унес жизни полумиллиона человек и ранил еще два миллиона.

«Такие разрушительные атаки будут повторяться снова и снова, создавая цунами с радиоактивными отходами», — подчеркнул Мизоками.

Он обратил внимание, что «Посейдон» станет самой большой торпедой в мире и будет способен пересекать Атлантический и Тихий океаны в одиночку.

Эксперт считает, что целями российских разработок в первую очередь стали бы базы американских подлодок Китсап и Кингс-Бей.

«Точный список целей будет известен только Москве, но два места будут наверняка — округ Китсап (штат Вашингтон) и Кингс-Бей (Джорджия), где располагаются базы Восточного и Западного побережья, поддерживающие подводные лодки с баллистическими ракетами», — написал он. Без этих баз подводные лодки не имели бы возможности вернуться, чтобы перезарядить ракетные орудия, уточнил автор.

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В свою очередь, источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал, что Военно-морской флот (ВМФ) России намерен поставить на боевое дежурство беспилотники «Посейдон». ВМФ планирует задействовать до 32 беспилотников.

«Предполагается, что по две подлодки — носителя “Посейдонов” войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество “Посейдонов” на боевом дежурстве может достигать 32 единиц», — пояснил источник.

О беспилотной подводной лодке рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта прошлого года, передает ФАН.

В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.
Владимир Путин
президент России
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Источник: стратегический подводный беспилотник «Посейдон» получит скорость более 200 км/ч

Основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва.

Также возможной целью «Посейдона» являются авианосные ударные группы США. Мощность боевой части «Посейдона» составляет две мегатонны в тротиловом эквиваленте, передает НСН.

По словам военных, на пути к цели «Посейдон» сможет за счет полностью автономной системы управления обходить и преодолевать любые противолодочные рубежи и иные системы защиты противника. Аппарат способен передвигаться на глубине более 1 км, а новые технические решения обеспечат ему максимальную скорость до 200 км/ч.

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