Одинокие мужчины пахнут сильнее женатых

Для проведения исследования специалисты предложили испытуемым мужчинам от 18 до 35 лет сильно вспотеть. После чего он вырезали области подмышек с их футболок и предложили участвующим в тесте женщинами их понюхать, чтобы оценить их и найти различия в запахе.

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Исследование продемонстрировало результат, что мужчинам, состоящим в отношениях, женщины чаще ставили отметку 3 из 6 по шкале силы запаха. Одинокие же мужчины получили, в среднем, отметку 3,5. Кроме того, лица одиноких мужчин женщины сочли более мужественными, чем лица мужчин со вторыми половинками.

Ученые в свою очередь отметили, что сила запаха зависит не только от уровня тестостерона, но и от образа жизни, который ведет мужчина.

Ранее в этот же день ученые рассказали о разной скорости старения мозга женщин и мужчин. Специалисты выяснили, что женский мозг стареет в среднем на 3,8 года медленнее, чем мужской. Результаты эксперимента говорят о том, что когнитивные способности у женщин с годами снижаются не так сильно, как у мужчин.