Пес их знает: военные обвинили собак в заражении ульяновских суворовцев

Источник: РИА "Новости"

Комиссия Минобороны по расследованию причин вспышки эхиноккокоза в Ульяновском суворовском училище исключила версию заражения через продукты питания в столовой. Об этом «Известиям» сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. По его словам, «источником заражения являются инфицированные собаки». Однако источник «Известий» в самом училище не стал исключать, что ЧП могло произойти из-за некачественного питания.

Кроме того, по его данным, заболевание выявлено уже у 31 воспитанника, хотя официально в Минобороны подтверждают, что эхинококкозом в училище заразились 26 человек.

В компаниях, занимавшихся поставками питания в УГСВУ, причастность к произошедшему отрицают, ссылаясь на многоступенчатую процедуру контроля качества продуктов. Как сообщил «Известиям» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, ранее претензий к этим поставщикам не было.

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На сегодняшний день заболевание не выявлено ни у одного работника столовой училища, подчеркнул Дмитрий Тришкин. Комиссия Минобороны пришла к выводу, что суворовцы заразились от собак, поскольку именно эти животные являются основными переносчиками эхинококков в Ульяновской области. Яйца и личинки паразитов могли попасть на шерсть животного, если оно находилось на зараженной территории или пило воду из водоема. Окончательный ответ на вопрос, каким именно образом произошло заражение воспитанников эхинококкозом, даст расследование, уточнил руководитель Главного военно-медицинского управления Минобороны.

По словам источника «Известий» в УГСВУ, число заразившихся выросло до 31 человека. Кроме того, есть подозрение, что эхинококкоз может быть выявлен еще у 11 учеников, подчеркнул собеседник.

— Все заразившиеся — воспитанники седьмого, девятого и 11-го классов, — уточнил он.

В Минобороны эту информацию не подтверждают. На данный момент обследовано более 500 воспитанников и более 80 сотрудников училища, заболевание было выявлено у 26 суворовцев, сообщил Дмитрий Тришкин.

Черви в легких

О вспышке эхинококкоза в Ульяновском гвардейском суворовском военном училище стало известно в конце января. Мать одного из воспитанников сообщила в соцсети, что во время обследования у учащихся были обнаружены «черви в легких». Флюорография, назначенная одному из суворовцев, выявила наличие у него эхинококковой кисты.

«Говорят, что заболевание проходило бессимптомно. Точно известно, что у работника кухни тоже нашли эхинококк, а также у двух офицеров. Вся моя информация от родителей», — писала одна из родительниц.

Информация об инфицированных офицерах и сотрудниках столовой не подтвердилась, однако паника продолжала нарастать. Появился, например, слух о том, что у одного из курсантов якобы найдено 12 кист.

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По данным «Известий», 5 февраля министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание, по итогам которого в Ульяновск и были направлены командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны.

Результаты проверки должны быть опубликованы 7 февраля, однако в областном министерстве здравоохранения уже поспешили заверить, что ситуация не так критична, как представляется некоторым родителям.

По словам главы ведомства Сергея Панченко, поражений головного мозга не выявлено ни у кого из заболевших, а кистозные изменения зафиксированы только у одного воспитанника.

Ежедневно проводятся оперативные совещания с участием руководства Минздрава с ежедневным отчетом губернатору Ульяновской области. Подчеркну позицию Минздрава и руководства Ульяновской области: максимальная открытость для гражданского общества и всемерная помощь военным медикам в разрешении возникшей ситуации. Сергей Панченко глава регионального минздрава

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, чей внук также является воспитанником этого училища, заявил в беседе с «Известиями», что угрозы распространения болезни на другие образовательные учреждения нет.

— Все произошло в стенах военного училища, поэтому проверок других учреждений пока не будет. Сейчас изучаем ситуацию именно там, а дальше уже будем решать, формировать задачи и по другим местам в регионе. Сегодня у меня вечером запланирована встреча с руководством училища. Внук мой учится в этом учреждении, спросил, как он себя чувствует, сказал — всё замечательно. Здоровый парень, будет долго служить, а не о болезнях думать, — отметил чиновник.

Некоторые проблемы

Заместитель начальника училища по воспитательной работе Алмаз Тойгонбаев сообщил «Известиям», что в училище «все нормально, идет спокойная работа, за исключением некоторых проблем». Однако предоставить более подробную информацию он отказался, заявив, что «не уполномочен по закону».

УГСВУ располагается на территории Ульяновского высшего военно-технического училища, которое было расформировано в 2011 году. Ремонт основных корпусов обещают завершить в будущем году к 100-летию училища, но и «на временном месте дислокации созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания воспитанников», заявил «Известиям» один из педагогов.

— У нас отличная столовая, есть душ и даже игровые комнаты, — подчеркнул он.

Одной из первых версий вспышки заболевания было отравление в столовой училища. Как заявил «Известиям» еще один сотрудник УГСВУ, среди его коллег крепнет мнение о том, что питание суворовцев необходимо вернуть под жесткий контроль военного ведомства.

— Минобороны может контролировать поставщиков и в случае необходимости жестко с них спросить. У коммерсантов же на первом месте — максимальная прибыль, все остальное для них ничего не стоит, — пояснил собеседник «Известий».

Еда по контракту

Организацией питания суворовцев долгое время занималась компания «Торговый дом СПП», однако с 16 декабря прошлого года ее сменило ООО «Пищевик».

Как рассказал «Известиям» губернатор Сергей Морозов, претензий к этим компаниям до сих пор не имелось, а в училище ранее не были зафиксированы случаи отравлений или заражений паразитами.

Обе компании, со своей стороны, уже заявили, что при поставке продуктов питания в училище соблюдается строгая многоступенчатая процедура контроля качества. А контроль на последнем этапе осуществляет бракеражная комиссия училища, которая снимает пробы блюд перед тем, как они попадут на стол. К тому же, эхинококки погибают при температуре свыше 60 градусов по Цельсию. Поэтому, если пища проходила термическую обработку, вероятность заражения крайне мала.

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Связаться с руководством ООО «Пищевик», которое приняло эстафету по организации питания в училище, «Известиям» не удалось. Директор ООО «Торговый дом СПП» Сергей Кондрев пояснил, что его компания перестала обслуживать суворовское училище, поскольку закончился срок действия контракта.

— Мы оказывали услуги (по обеспечению питанием — «Известия») училищу, но у нас закончился контракт, а Военторг его с нами не перезаключил, — уточнил он.

В числе прочих фигурировала и версия о том, что суворовцы могли подхватить паразитов во время одного из полевых выходов летом. Предполагалось, что курсанты могли съесть немытые овощи или ягоды, а также выпить воду, в которой находились личинки эхинококка. Однако сотрудники училища уверяют, что полевые занятия организуются только для десятиклассников, когда те готовятся и совершают прыжки с парашютом. В это время они находятся в расположении 31-й бригады ВДВ, где условия намного лучше, чем на территории училища.

Для профилактики всем учащимся УГСВУ в ближайшее время назначат курс профилактического лечения, сообщил Дмитрий Тришкин. Суворовцы, которые уже заболели, будут находиться под постоянным контролем военных медиков до полного излечения, уточнил он.

— Воспитанники, заканчивающие обучение в этом году, также останутся под динамическим наблюдением. Всем выпускникам при окончании училища будут выданы лекарственные препараты на весь курс лечения для его завершения, — сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны. — По окончании курса лечения каждый молодой человек пройдет обследования в военных медицинских учреждениях по месту фактического проживания на безвозмездной основе.

Справка «Известий»