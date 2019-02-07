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07:56 (мск), источник: ТАСС

Источник: Россия может создать наземный комплекс «Калибр» уже до конца года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/ — Собеседник агентства пояснил, что создание наземной версии комплекса не потребует много времени, так как ракета «Калибр» большой дальности давно стоит на вооружении ВМФ.

Источник: РИА "Новости"

Россия может создать ракетный комплекс «Калибр» наземного базирования и подготовить его серийное производство уже к концу 2019 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетостроительной отрасли.

«Ракетный комплекс “Калибр” наземного базирования с соответствующей крылатой ракетой может быть создан и подготовлен к серийному производству к концу текущего года», — сказал собеседник агентства.

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Он пояснил, что создание наземной версии комплекса не потребует много времени, так как ракета «Калибр» большой дальности давно стоит на вооружении ВМФ и, в частности, успешно применялась при нанесении ударов по террористам в Сирии. «Для использования этой ракеты в наземном варианте необходимо только внести изменения в ее систему управления и заменить программное обеспечение», — отметил источник.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что наземный вариант комплекса «Калибр» с ракетой большой дальности нужно разработать в течение 2019−2020 годов. Это одна из зеркальных мер в ответ на ведущиеся в США работы по созданию ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, что является нарушением со стороны Вашингтона требований Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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