Источник: Россия может создать наземный комплекс «Калибр» уже до конца года

Источник: РИА "Новости"

Россия может создать ракетный комплекс «Калибр» наземного базирования и подготовить его серийное производство уже к концу 2019 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетостроительной отрасли.

«Ракетный комплекс “Калибр” наземного базирования с соответствующей крылатой ракетой может быть создан и подготовлен к серийному производству к концу текущего года», — сказал собеседник агентства.

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Он пояснил, что создание наземной версии комплекса не потребует много времени, так как ракета «Калибр» большой дальности давно стоит на вооружении ВМФ и, в частности, успешно применялась при нанесении ударов по террористам в Сирии. «Для использования этой ракеты в наземном варианте необходимо только внести изменения в ее систему управления и заменить программное обеспечение», — отметил источник.