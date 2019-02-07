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08:04 (мск), источник: Ведомости

Основатель OneWeb назвал дату запуска спутников ракетой «Союз»

Запуск спутников британской компании OneWeb с космодрома Куру (Французская Гвиана) с помощью ракеты-носителя «Союз-СТ» состоится 22 февраля, сообщил в своем Twitter основатель и президент OneWeb Грег Уайлер.

Источник: NASA

Ранее исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль сообщал, что предварительный день запуска — 22 февраля.

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Старт «Союза» со спутниками OneWeb, задача которых обеспечить широкополосный доступ в интернет для всех жителей Земли, ранее планировался на 19 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Позже Уайлер заявил, что британская компания откладывает запуск из-за «проблем» с российской ракетой.

«У ракеты есть проблема, из-за которой необходимо перенести запуск. Наши спутники в порядке и готовы к работе», — писал Уайлер. Пресс-служба компании уточняла, что очередная проверка предстоящего запуска выявила технические проблемы у верхней ступени ракеты-носителя «Фрегат».

Пресс-служба «Роскосмоса», в свою очередь, заявляла, что специалисты НПО им. С. А. Лавочкина (изготовитель разгонных блоков «Фрегат») 31 января вылетели на космодром Куру для испытаний разгонного блока «Фрегат». Госкорпорация обещала в ближайшее время определить дату готовности к пуску спутников OneWeb.

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