Основатель OneWeb назвал дату запуска спутников ракетой «Союз»

Источник: NASA

Ранее исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль сообщал, что предварительный день запуска — 22 февраля.

Новость Россия закончит ГЛОНАСС

Старт «Союза» со спутниками OneWeb, задача которых обеспечить широкополосный доступ в интернет для всех жителей Земли, ранее планировался на 19 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Позже Уайлер заявил, что британская компания откладывает запуск из-за «проблем» с российской ракетой.

«У ракеты есть проблема, из-за которой необходимо перенести запуск. Наши спутники в порядке и готовы к работе», — писал Уайлер. Пресс-служба компании уточняла, что очередная проверка предстоящего запуска выявила технические проблемы у верхней ступени ракеты-носителя «Фрегат».