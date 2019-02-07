Основатель OneWeb назвал дату запуска спутников ракетой «Союз»
Запуск спутников британской компании OneWeb с космодрома Куру (Французская Гвиана) с помощью
Запуск спутников британской компании OneWeb с космодрома Куру (Французская Гвиана) с помощью
Ранее исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль сообщал, что предварительный день запуска — 22 февраля.
Старт «Союза» со спутниками OneWeb, задача которых обеспечить широкополосный доступ в интернет для всех жителей Земли, ранее планировался на 19 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Позже Уайлер заявил, что британская компания откладывает запуск
«У ракеты есть проблема,