Дороже и быстрее. Как изменятся правила получения виз разных стран

Источник: РИА Новости

Доплачивать не придется

Европарламент и Совет ЕС предварительно согласовали поправки к визовому кодексу. Если документ утвердят, упростятся процедуры получения краткосрочных виз, что облегчит жизнь активным туристам.

Правда, придется раскошелиться. Так, визовый сбор для обычных путешественников может увеличиться на 20 евро (до 80 евро), для несовершеннолетних (от шести до двенадцати лет) — на пять евро (до 40 евро). Студенты и ученые по-прежнему освобождены от визового сбора.

Впрочем, россиян удорожание визы, скорее всего, не коснется. Дело в том, что для ряда стран соглашениями об упрощении визового режима установлены пониженные ставки сбора. В России это 35 евро, сюда, правда, стоит добавить сервисный сбор визовых центров.

Один из главных плюсов новой системы — внедрение согласованного подхода к выдаче многократных виз постоянным путешественникам «с положительной визовой историей» на постепенно увеличивающийся срок от одного до пяти лет.

Кроме того, 17 февраля заработает безвизовый режим между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Граждане России и ОАЭ — владельцы всех видов действительных паспортов, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право въезда, пребывания или следования транзитом через территорию другого государства без виз на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. МИД России

Туркомпании составят списки

Вскоре может вступить в силу соглашение с Ираном о безвизовых групповых поездках. Последние детали согласовываются Ростуризмом с иранскими партнерами. Как пояснил замглавы внешнеполитического ведомства Евгений Иванов, соглашение предусматривает возможность безвизового въезда и пребывания в течение 15 дней для туристических групп от пяти до пятидесяти человек на взаимной основе:

Ростуризм и коллеги из Ирана завершают подготовку списков туркомпаний, которые будут принимать и направлять туристические группы, а также дорабатывают некоторые технические аспекты взаимодействия.

Без виз с Доминикой

Седьмого января 2019 года вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз между Россией и островным карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, а 14 января такое же соглашение начало действовать с Доминикой.

По словам сотрудников туркомпаний, Сент-Винсент и Гренадины известны фешенебельными частными курортами. Доминика — островное государство в Карибском море, привлекающее экотуристов и тех, кто путешествует на круизных лайнерах.

Не хватает прямых авиаперелетов

Обсуждается возможность отмены виз с Японией. «Этот вопрос поднимался недавно на переговорах министров иностранных дел. Действительно, такое событие было бы очень значимо и позволило бы сразу поднять обмен туристами на качественно иной уровень», — сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

При этом в турфирмах подчеркивают, что безвизовый режим вряд ли вызовет рост турпотока. По словам специалистов, если Япония, скорее всего, будет интересна российским туристам, то островные государства стран Карибского бассейна — нет. Проблема в недостаточной туристической инфраструктуре и отсутствии прямых авиаперелетов.

Сложные страны

Иначе обстоят дела со странами Шенгенской группы. «Визовый вопрос в первую очередь важен для туристов, ни разу не сталкивавшихся с оформлением подобных документов», — говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров. По ее словам, при получении визы в страны ЕС есть некоторые нюансы.

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«Например, порой важна национальность туриста: некоторые страны Шенгенской зоны внимательнее рассматривают документы жителей кавказских республик, — пояснила она. — В подобном случае лучше оформить страховку на случай отказа в визе или задержки в выдаче».

«Мы предупреждаем туристов о дедлайнах подачи документов на визу в ту или иную страну, они у нас прописаны в памятках, — подтверждает Татьяна Круглова, PR-менеджер международного туроператора. — Бывают непредвиденные ситуации, связанные с какими-то техническими сбоями в консульстве, это может задержать выдачу визы».

На практике, говорит Дарья Торопова, каких-либо сложностей в оформлении виз по массовым направлениям не возникает. Самое главное — заранее приобретать тур, чтобы хватило времени на сбор документов.