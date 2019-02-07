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10:42 (мск), источник: РИА Новости

Дороже и быстрее. Как изменятся правила получения виз разных стран

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Отмена виз в Эмираты и на Карибские острова, переговоры об этом же с Японией и Ираном, изменение правил выдачи «шенгена» — вот неполный перечень визовых новаций наступившего года. Станет ли россиянам проще получить разрешение на въезд в разные страны — в материале РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Доплачивать не придется

Европарламент и Совет ЕС предварительно согласовали поправки к визовому кодексу. Если документ утвердят, упростятся процедуры получения краткосрочных виз, что облегчит жизнь активным туристам.

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Правда, придется раскошелиться. Так, визовый сбор для обычных путешественников может увеличиться на 20 евро (до 80 евро), для несовершеннолетних (от шести до двенадцати лет) — на пять евро (до 40 евро). Студенты и ученые по-прежнему освобождены от визового сбора.

Впрочем, россиян удорожание визы, скорее всего, не коснется. Дело в том, что для ряда стран соглашениями об упрощении визового режима установлены пониженные ставки сбора. В России это 35 евро, сюда, правда, стоит добавить сервисный сбор визовых центров.

Один из главных плюсов новой системы — внедрение согласованного подхода к выдаче многократных виз постоянным путешественникам «с положительной визовой историей» на постепенно увеличивающийся срок от одного до пяти лет.

Кроме того, 17 февраля заработает безвизовый режим между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Граждане России и ОАЭ — владельцы всех видов действительных паспортов, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право въезда, пребывания или следования транзитом через территорию другого государства без виз на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.
МИД России

Туркомпании составят списки

Вскоре может вступить в силу соглашение с Ираном о безвизовых групповых поездках. Последние детали согласовываются Ростуризмом с иранскими партнерами. Как пояснил замглавы внешнеполитического ведомства Евгений Иванов, соглашение предусматривает возможность безвизового въезда и пребывания в течение 15 дней для туристических групп от пяти до пятидесяти человек на взаимной основе:

Ростуризм и коллеги из Ирана завершают подготовку списков туркомпаний, которые будут принимать и направлять туристические группы, а также дорабатывают некоторые технические аспекты взаимодействия.

Без виз с Доминикой

Седьмого января 2019 года вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз между Россией и островным карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, а 14 января такое же соглашение начало действовать с Доминикой.

По словам сотрудников туркомпаний, Сент-Винсент и Гренадины известны фешенебельными частными курортами. Доминика — островное государство в Карибском море, привлекающее экотуристов и тех, кто путешествует на круизных лайнерах.

Не хватает прямых авиаперелетов

Обсуждается возможность отмены виз с Японией. «Этот вопрос поднимался недавно на переговорах министров иностранных дел. Действительно, такое событие было бы очень значимо и позволило бы сразу поднять обмен туристами на качественно иной уровень», — сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

При этом в турфирмах подчеркивают, что безвизовый режим вряд ли вызовет рост турпотока. По словам специалистов, если Япония, скорее всего, будет интересна российским туристам, то островные государства стран Карибского бассейна — нет. Проблема в недостаточной туристической инфраструктуре и отсутствии прямых авиаперелетов.

Сложные страны

Иначе обстоят дела со странами Шенгенской группы. «Визовый вопрос в первую очередь важен для туристов, ни разу не сталкивавшихся с оформлением подобных документов», — говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров. По ее словам, при получении визы в страны ЕС есть некоторые нюансы.

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«Например, порой важна национальность туриста: некоторые страны Шенгенской зоны внимательнее рассматривают документы жителей кавказских республик, — пояснила она. — В подобном случае лучше оформить страховку на случай отказа в визе или задержки в выдаче».

«Мы предупреждаем туристов о дедлайнах подачи документов на визу в ту или иную страну, они у нас прописаны в памятках, — подтверждает Татьяна Круглова, PR-менеджер международного туроператора. — Бывают непредвиденные ситуации, связанные с какими-то техническими сбоями в консульстве, это может задержать выдачу визы».

На практике, говорит Дарья Торопова, каких-либо сложностей в оформлении виз по массовым направлениям не возникает. Самое главное — заранее приобретать тур, чтобы хватило времени на сбор документов.

«Сложными мы считаем те страны, где срок оформления визы более длительный — например Франция и Австрия. Возможно, Индия, где очень непростая электронная анкета, которую не все могут заполнить с первого раза, — уточняет эксперт. — Однако Индия — это все же массовое направление, и все визы консульство выдает в срок».

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