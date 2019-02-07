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09:07 (мск), источник: Lenta.Ru

На Западе оценили программу благоустройства российских городов

На Западе отметили российскую госпрограмму благоустройства городов. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что россияне приняли предлагаемые изменения, которые были внедрены в регионах. Также поясняется, что нововведения позволили сократить миграцию населения и предотвратить депопуляцию малых городов.

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На развитие 40 региональных центров страны в 2017 году из федерального бюджета было выделено 26 миллиардов рублей. Первый этап госпрограммы реализовало консалтинговое бюро Стрелка вместе с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (сейчас — «Дом.рф»).

Летом 2018 года КБ Стрелка разработало концепцию «городов будущего». Проект будет представлять собой «платформу решения городских проблем», охватывающей 10 направлений, по которым нужно провести изменения, — транспорт, экология, ЖКХ, управление, торговля и другие.

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