На Западе оценили программу благоустройства российских городов
На Западе отметили российскую госпрограмму благоустройства городов. Об этом пишет Bloomberg.
На Западе отметили российскую госпрограмму благоустройства городов. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что россияне приняли предлагаемые изменения, которые были внедрены в регионах. Также поясняется, что нововведения позволили сократить миграцию населения и предотвратить депопуляцию малых городов.
На развитие 40 региональных центров страны в 2017 году из федерального бюджета было выделено 26 миллиардов рублей. Первый этап госпрограммы реализовало консалтинговое бюро Стрелка вместе с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (сейчас — «Дом.рф»).
Летом 2018 года КБ Стрелка разработало концепцию «городов будущего». Проект будет представлять собой «платформу решения городских проблем», охватывающей 10 направлений, по которым нужно провести изменения, — транспорт, экология, ЖКХ, управление, торговля и другие.
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