Судьба викингов реконструирована по трупам комаров
Под конец Средневековья по крайней мере в части Гренландии было заметно теплее, чем сейчас. Это установила группа ученых по изотопному составу органики, погребенной на дне местных озер.
Под конец Средневековья по крайней мере в части Гренландии было заметно теплее, чем сейчас. Это установила группа ученых по изотопному составу органики, погребенной на дне местных озер.
«Подопытными» в данном случае были
Ученые сравнили содержание 18O в останках насекомых, живших на
Видимо это в значительной степени объясняет судьбу викингов, обосновавшихся на острове около 986 года и исчезнувших с него
Предположения о локальном потеплении в те века высказывались и раньше, но их инструментальная проверка сделана впервые.
Ознакомиться с подробностями можно в статье ученых, опубликованной в Geology.